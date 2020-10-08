Bandai新品PG高達｜PG Unleashed RX-78-2高達模型 超精密骨架 發光演出逐part睇真啲

Prefect Grade Unleashed 1/60 RX-78-2高達模型將會於12月推出，售價27,500日圓（約2,010港元）

Bandai發表高達模型40周年的壓軸產品，全新的PG Unleashed RX-78-2高達模型。命名為「Prefect Grade Unleashed」，雖然與過往的PG一樣是1/60，但骨架的精密構造、大量的金屬色配件、可動結構、發光燈效等等都耳目一新，就算拋出27,500日圓的售價，一眾模型迷仍然高呼「Take My Money」，預計12月推出，高達迷可要留意預訂消息了。

Bandai官網以5個phase去介紹這台PG Unleashed RX-78-2高達模型。首先是內骨架，號稱高達模型史上最強設計，頭、手掌、腳掌都有內結構。Bandai指出，骨架不會以手腳等不同部位作單位設計，而是以全身構造去考慮，不會有太繁複的工序，組裝過程有可能是PG史上最快。

Phase 02是可動性，PG Unleashed RX-78-2高達模型全身可動關節達90個以上，腰部位置用上全新的連動結構。

Phase 03是金屬質感，第三層骨架會有銀、金色的金屬色部件，過往膝部或肘部位要補色的細節，現在組裝就能表現出來。

Phase 04是外裝進化，除了用上新的塗裝技術，也會有全新的金屬3D貼紙。而頭部火神炮位、背部的噴射口位更是直接用上金屬部件。

Phase 05是演出進化，除了LED燈發光組件之外，全身還有53個可以打開外甲的構造，有如之前推出的解體匠機般爆甲演出。發光位包括眼部、頭頂、胸部，最有趣是光劍也會內藏燈效。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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