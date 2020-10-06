糖尿病｜糖尿腳一樣有「通波仔」手術減截肢風險 醫生建議平剪趾甲勿隨便脫雞眼

一成糖尿病人會有糖尿腳 嚴重須截肢終身殘障

據估計，本港大約有一成人口患有糖尿病，即70多萬人。而根據不同數據顯示，糖尿病人當中大約有10%至15%會出現糖尿腳，即相當於約7萬至10萬人，絕對是一個 不容輕視的問題。糖尿腳最令人擔心的是若發現得太遲或處理得不好，有很大機會演變成須要截肢，造成終身殘障。甚至可以說，若排除了因為車禍等的意外創傷，糖尿病是導致截肢的主要因素之一，但糖尿腳導致截肢並不是必然的，有機會可以避免。除了控制血糖外，還可以分為兩個層面：

新手術治療糖尿腳

糖尿腳的腳底若已出現傷口甚至潰爛，是較難處理的，首先須處理傷口、清除壞死組織、防止感染。其次要看傷口附近的血液供應情況，因為若希望傷口有機會痊癒，血液和營養供應是首要條件。

針對糖尿腳傷口血液供應不足的情況，過往較常會採用的是進行搭橋手術，即另行植入一條血管來增加傷口的血液和營養供應。近年則盡量採用通波仔的方法，原理和心臟通波仔一樣，放入球囊充氣，擴闊血管，有需要時可放入藥性支架。但因為藥性支架在較粗大的血管效果比較好，而糖尿腳很多時會堵塞較微細的血管，這種情況下使用「藥性球囊」可能更好。

藥性球囊其實即通波仔時的「波仔」，球囊表面已帶有藥物，充氣擴闊血管時可同時把藥物滲出到血管內壁，減少通波仔後血管壁組織再度增生，亦可令血管的平滑肌自然死亡，有效維持血管暢通，並且不易再度收窄。

總括來說，若能在糖尿腳未出現傷口時，透過檢查發現血管有阻塞情況，通波仔放入藥性球囊或藥性支架等治療方法，有助減低須要截肢的風險。

病人要「剪啱趾甲揀啱鞋」

除了高血糖會影響血管，其實吸煙、高血壓、高血脂等也會影響全身血管，所以糖尿病人必須戒煙和控制三高。此外應定期覆診，並且每天檢查自己的腳部，看皮膚有否損傷或裂痕，有懷疑的話必須盡快諮詢醫生。

日常生活方面，要盡量避免腳部出現傷口。例如剪趾甲時不要剪得太深或太貼，建議平剪，然後輕輕把趾甲左右兩端磨成圓角即可；萬一腳上長出雞眼，不要隨便去脫。而在「揀鞋」方面，最重要是舒適，不要太緊，尤其不要夾腳趾；但亦要避免太鬆，以免在走動時有機會磨損皮膚。

糖尿病人保護好雙腳，每天檢查皮膚，一旦發覺腳部血管阻塞就要盡快治療，自然可把截肢的風險降低了。

撰文：外科專科醫生陳廣迅

編輯：鄒仲安

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