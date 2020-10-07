好想去旅行｜旅遊達人唔搭飛機！分享陸路過境心得 難忘西伯利亞鐵路奇遇

長途火車識朋友、發掘地圖沒有的景點、用身體感受世界之大，種種未知，就是旅行的樂趣

很多人都以為不坐飛機去旅行是因為想慳錢，但實際上並不一定，坐廉航分分鐘比坐車又坐船來得便宜，但HKYoyoWing對這種花錢花時間的「貼地」旅遊方式情有獨鍾，花了幾年時間，總算完成了新加坡到香港、香港到台灣、日本到韓國、韓國到捷克不坐飛機的旅程。這次就由我來為大家分享，不坐飛機去旅行有甚麼好玩吧！

1. 長途火車的浪漫

如果大家有看過電影《情留半天》（Before Sunrise），相信不少朋友會被男女主角於火車上的浪漫邂逅所吸引。實際上，你不一定能於車廂內找到另一半，但找到真正的友誼卻並不困難。

長途火車一坐就可能十多小時甚至是幾天，如果你不是坐頭等，就很有機會和其他人共用空間，每次和其他乘客的眼神對望、吃東西，甚至是幾分鐘的停車時間，都是一個談天的契機。我最經典的經歷，是在西伯利亞鐵路上被一個俄羅斯人借「尿袋」，雖然她是俄羅斯人，但卻是第一次坐長途火車，沒有準備足夠食物，我就分了一些麵包給她並成為朋友。那幾天我們談東談西，她幫我繙譯和其他乘客談天，落車時，更叫家人買奶和熱食給我，之後她給我很多俄羅斯的旅行小貼士，真係超感動！

2. 把點與點連接

飛機旅行雖然省時，但不能體會到漸漸變化的感覺，南北溫度的變化，東西時差的不同，不要只信地理書，用身體感受世界之大！冬天由越南南邊的30幾度高溫玩到北邊接近零度，感受太陽與赤道的關係；乘坐西伯利亞鐵路由東向西走，感受賺一小時及少一小時的樂趣真的很過癮。在旅程中，你一定會對點與點之間的地形了解更多。

3. 了解國與國／省與省的關係

如大家去過老撾、柬埔寨、越南的戰爭博物館，就會發現同一場戰爭，不同國家的切入點也可以大不同。緬甸與多國接壤，但外國遊客只能使用部份的緬泰及緬印關口，如大家再研究深入，就會發現緬甸有很多遊客的No Go Zone，主要是因為當地內戰不斷，緬甸為了保護遊客安全，而限制某些地方的出入（例如緬北地區）。

如大家由東馬來西亞沙巴陸路過境到同是東馬的砂拉越，護照要蓋上10個出入境印，因乘坐過境巴士要進出文萊及其飛地。此外，由於《1963年馬來西亞協定》，同是馬來西亞國土的沙巴與砂拉越也有不同的移民海關系統，因此進出時也要蓋出入境印。把國與國，省與省，線與線連在一起，看待世界的眼光就會不一樣。

4. 感受真正的當地人生活

貼地「慢」遊，你會經過很多地圖沒有出現的小鎮及未知的景點。在越南東北部巡胡縣走走，你很大機會能與穿着少數民族（例如赫蒙族，Hmong）衣服的當地人一起坐巴士，就算沒有同車，你也一定會見到他們在車外叫賣，甚至是下田耕種！

碰上種種未知，就是親身旅行的樂趣，也是為何我想慢遊各國的理由。世界很大也很細，未來有時間，希望能完成不坐飛機到美洲的行程。

撰文：HKYoyoWing

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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