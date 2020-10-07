航空迷｜澳航747客機退役拆件網上散貨 餐酒手推車連酒大平賣

波音747客機手推車套裝包括頭等艙專用毛毯、商務艙的過夜包、睡衣、朱古力等，加上80枝迷你澳洲紅白餐酒及2支香檳，售約$8,100

澳洲航空國際線復飛無期，嚴重財困之下要另闢財路搵錢，早前在網店將過夜包大平賣，反應空前，極速賣清光。今次照板煮碗，將早前退役的747客機斬件散貨，合共千架供應餐酒的手推車整架連酒賣，又一樣在一日內售罄。

作為航空界巨無霸的波音747，因疫情導致提早被退役，澳航最後一架747客機已在7月告別天空。這些舊機被送到加州沙漠的飛機墳墓棄置前，剩下千架餐酒手推車。澳航將這批手推車包裝成珍貴的航空收藏品，放滿澳航商務艙供應的80枝迷你澳洲紅白餐酒與香檳，連同商務艙的過夜包、睡衣、朱古力等，加上頭等艙專用的毛毯，只售1,474 澳元（約8,100港元）。

這批來自波音747客機的手推車已有50年歷史，至少經歷過2,000航程，澳航方面指，車身上每一段花痕都記載着航空歷史，難怪吸引航空迷入手收藏，放在家中做迷你酒吧，甚至改裝成雜物架和燈飾，甫開售已極速被掃清光﹗

撰文：劉隼仁

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！