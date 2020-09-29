電競椅評測｜OSIM電競按摩椅坐得刁鑽 實試平貴3個價位 底盤椅背設計要留意

電競按摩椅之外，實試$1,299、$2,899、$4,299三個價位的電競椅。

OSIM和Acer Predator合作推出了電競按摩椅，加入電競椅熱潮。電競椅成近日熱賣item，皆因在家工作成為常態，不少人對工作椅也提高了要求。除了款式越來越多之外，價格差距也可以很遠，入門級大約$1,000，而新興的網椅則達$4,000以上。這次由記者實測，並請教eSport OMG店長選購貼士。

電競按摩椅

先試OSIM X Acer Predator電競按摩椅，外形和一般電競椅相若，按摩滾輪設在椅背，按鍵操作收藏在右方手柄。椅背因為有按摩功能，摸上去有中空的感覺，但承托力和包覆感還是很足夠，也像一般電競椅椅盤有頭枕、腰枕和可調教椅背角度，適合辦公室工作或打機。

至於按摩功能，用上OSIM的V型夾膊技術及360度按摩滾輪，滾輪能夠調校上下高度和左右闊度，上下可達整個椅背，肩頸、腰位都按摩到。滾輪能摸仿抓捏、揉捏及捶打3種動作，前兩者是不同方向的轉動，而捶打則是震動。感覺也有專業按摩機的水準，和OSIM的V手背墊效果貼近。

打機或工作累了，立刻來個按摩，一櫈兩用也能活用空間，設計概念不錯，第一批已售罄，似乎有不少人欣賞。預計10月中會在OSIM門市發售，優惠價為 $5,980，一張電競椅也要千多二千元，按摩電競二合一來說也算合理。不過優惠價過後，正常售價為$8,888，可能未必太多人捨得花這個價錢買櫈了。

唔同價位電競椅有乜分別？

一張幾千蚊的電競椅，坐落有乜唔同？我們選擇了3張不同價位的電競椅：分別是ODYZZEY Lite Gaming Chair（$1,299）、Noblechair Epic Series電競椅（$2,899） 、i-rocks T06 Plus辦公椅（$3,899）。並找來不太熟悉科技產品的記者Sybil試坐，看看她試不試出分別，再找來電競產品專門店eSport OMG店長Jacky講解。

Sybil覺得ODYZZEY Lite Gaming Chair和Noblechair Epic Series電競椅的試坐感覺相似，也像高級的皮櫈，而前者的椅背感覺較硬。Jacky解釋，電競椅的底盤分為蝴蝶托和Z型，採用Z型的Noblechair Epic Series能夠像大班椅盤搖動，椅背壓上後會有適量下壓和回彈。除了底盤不同，較貴的Noblechair Epic Series的PU仿皮也用上透氣設計，沒那麼悶熱。

但Jacky就覺得唔一定貴就好，他多數會叫客人自己試真啲。例如電競椅用的物料多是PU和PVC兩種仿皮，坊間多指PU比較透氣，但其實分別不大，反而兩種物料本身也有靚同唔靚之分，靚的PVC不會比PU差，最緊要都是用家感覺。

Sybil就不太欣賞最貴的網椅，覺得質地「拮肉」。Jacky則指網椅是目前櫈界的新潮流，以i-rocks T05為例，採用美國網料，成本自然比較貴。網料除了透氣之外，椅背設計也和一般電競椅不同，椅背角度不能自由調校，但就會因為壓下去的重量自然傾斜，以較透氣的物料提供足夠的承托力。較輕巧的造型也更方便家中或辦公室使用。

一張櫈可以坐很久，也真的對打機、工作表現有影響，花千元以上買絕對化算，但到底要買多貴和買甚麼類型，除了參考以上資料之外，最重要都是用家自己親身試真點。

記者：司徒港燊

攝影：蕭志南、伍永健

編輯：鄒仲安

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