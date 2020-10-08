陰莖│陽痿屬男士禁忌德國人最怕講 歐洲調查指陰莖治療少人知

勃起功能障礙為男士禁忌 大眾缺乏意識

勃起功能障礙，又被稱為陽痿，歐洲泌尿科協會在今年九月的年度泌尿外科周中，發表了一項關於勃起功能障礙的問卷調查報告，他們訪問了來自西班牙、法國、德國及英國共3,032位年齡介乎20至70歲的男士及女士，發現他們對勃起功能障礙或稱陽痿（erectile dysfunction，簡稱︰ED）缺乏意識。有很多受訪者回覆指他們不清楚何謂勃起功能障礙，而其中四分一受訪者更表示他們從未聽聞7種治療勃起功能障礙的方法。

當問到甚麼是勃起功能障礙，近34%的人給予錯誤答案，有17%人士表示不知道如何才算是勃起功能障礙。調查又發現德國人表現最差，只有49%德國人給予正確答案，相比於答對率有78%的西班牙人明顯遜色。

「我們很驚訝這麼多受訪者對勃起功能障礙缺乏認識，其實這是十分普遍的疾病。」歐州泌尿科協會秘書長Christopher Chapple表示。

的確在2020年歐州泌尿科協會一份關於生殖與生殖健康的指引所述，在流行病學的數據顯示，全球的勃起功能障礙的發病率數字相當高。指引內指出目前有達52%年齡在40至70歲的人士有勃起功能障礙。但在是次的調查之中，當問到受訪者知道他們國家年齡在50至80歲間患有勃起功能障礙的百分比，大部份的受訪者卻選擇「21-30%」一欄。

「雖然我們樂見很多勃起功能障礙患者會討論這情況，但仍然有改善的空間。人們必須知道勃起功能障礙會隨着年齡增長而增加患病風險，而且它是會影響到不同年齡層及種族，因此不應對此病有任何禁忌，避而不談。」Chapple表示。

在擁有或曾經有過伴侶的受訪者中（他們有勃起功能障礙），大約四分之一人承認他們不會跟任何人談論勃起功能障礙的問題。更擔心的是，一些在正在關係中（如同居、已婚）的受訪者，只有29%願意跟人談及本身的病況。當中德國的受訪者在問卷中大多以「對談及勃起功能障礙感到不舒服」為由，拒絕尋求專業人士的協助。

問卷調查亦發現約有53%的患者會尋求專業人士（如醫生、性學家、性治療師或心理學家）的協助。有趣的是，當中20至30歲的患者較少找醫生問診，但大部份人均只會向性治療師或心理學家尋求協助。

對此，Chapple強調溝通是可以打破這避而不談的禁忌。「受訪者不向醫護人士尋求協助，這可能是他們根本不意識到自己可以尋求協助，但其實勃起功能障礙是可以醫治的。」Chapple補充說。

另一個令人驚訝的調查結果顯示，有四分之一的受訪者（26％）從未聽說過該問卷調查中列出任何治療勃起功能障礙的方法，例如藥物治療、性教育和關係療法、真空勃起裝置、陰莖注射、陰莖植入物、衝擊波療法和局部療法。

「我明白勃起功能障礙可能是很私人的事情，但並不能因此而妨礙你去尋求協助繼而改善生活質素。」Chapple補充說。

資料來源︰urologyweek.org

撰文︰李飛

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