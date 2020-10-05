戒癮治療｜七天真人實試 坊間戒搣手指大法 按啪啪紙、紗布包手指邊個最Work？

精神科醫生評價大字警告、啪啪紙、包紗布等方法，真人實驗7日戒掉搣手指

世界上有兩種習慣：好習慣與壞習慣。

好習慣的話，不停做，當然沒有問題，而壞習慣一次也嫌多！何況做到出現成癮狀態呢？

今集《七日改造》我們找到搣手指近17年的WW進行一次性的改造。

在行為心理學中，一個人的新習慣要21日才可以形成，稱之為「21天效應」。首7天屬於第一階段，是非常依靠意志力才能成功渡過。《七日改造》以7天為目標，收集坊間流傳的改善方法製成一個Magic Box，為參加者提供「戒癮大法」。此外，今次我們邀請到精神科專科醫生許龍杰醫生，為Magic Box內的戒癮大法以醫學角度進行評價和修正。

為清「污糟嘢」 搣手指很爽

參加者WW從小就有搣手指習慣，起初純粹覺得是為了自己清除「污糟嘢」。但慢慢經常搣到雙手流血，便漸漸開始享受到搣手指的痛感。「呢段時期大家都用緊酒精搓手液或者瘋狂洗手，咁會刺激到啲傷口，嗰種爽係每次都好爽！」當WW身邊的人認為她很變態，便令到WW更想藏起這「怪癖」。「有好多人話first impression好緊要，我會驚我啲手指爛晒，甚至爆曬血，啲人會覺得我有好奇怪嘅怪癖，跟住會唔鍾意我。」

WW在中學時期曾試過透過戴手套來糾正搣手指成癮的問題，可惜屢次失敗。因此她希望透過這次《七日改造》，在攝製團隊監督下再次正視搣手指成癮問題。有關經常搣手指，精神科專科醫生許龍杰醫生以「Body-focused repetitive behavior 」開始進行解釋，即是指「以身體為中心嘅一啲重複性嘅行為」，例如最常見的撥頭髮、咬手指和搣手指。

第一階段 不斷提示

為了令WW時刻提醒着自己，記者在她手寫上警告字眼，以作提醒。起初WW對自己的信心不大，但經過一整天後，她驚覺搣手指的次數減半了！「因為佢成日都好大隻字咁樣提住我，唔好搣手指。」WW笑言，未減到的另外一半是因為自己不自覺地搣。

許醫生以醫學上角度上指出，寫上警告字眼會分類為厭惡治療，不能說沒有效用，但在醫療道德上就會出現爭議，因為大多數病人都是不能自制，這樣會相等於懲罰病人。

第二階段 捏氣珠膠

為了改善在一階段中WW因不自覺而出現的搣手指情況。在第二階段，記者要讓WW手部持續活動。所以準備了著名的減壓工具：氣珠膠。對比第一階段，WW表現更興奮，但沒想到出現意外阻滯。「第一日帶嘅時候，其實淨係帶大約六張A4紙尺寸嘅啪啪紙，但係已阻咗我半個背囊咁多！」即使氣珠膠令WW搣手指的次數減了九成，但在攜帶上確實不便。

許醫生認為，搣手指大多數會在某些特定刺激情況之下才會出現，我們應該先為患者做awareness training （察覺訓練），讓患者了解自己搣手指的情境，再在該情境做分散注意力的活動，方會使效用更顯著。

第三階段 包手指

進入計劃的尾聲，為確保能有效戒掉成癮問題，WW需要全天候用紗布包着十隻手指頭。當她望見紗布時十分驚訝，而記者為她包上紗布時她也表現出十分無奈。WW有努力過讓紗布融入她的生活，種種障礙卻令到她耐性大減。「心裏喺度咒罵：邊個諗呢條橋出來，有咁多方法唔用！」同樣無奈的是，包紗布的確令WW兩天完全沒有搣手指！指頭上的傷口，亦發現出相當顯著的好轉。

不過，在許醫生的角度，包手指在長遠來說沒有效用，容易出現反效果。而真正有效的方法是採用習慣逆轉訓練，即是當患者的心血來潮要搣手指時，不要進行阻止，而是在最後關頭要他做出另一個動作。

在計劃結束後一周，我們致電WW詢問搣手指的情況。

WW稱，經過《七日改造》計劃後，自己仍有搣手指，但就與之前的力度和次數相比，是有明顯的遞減。

採訪：譚嘉欣

攝影：崔安怡

導演：倫星揚

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！