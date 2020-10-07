BMW寶馬128ti揭背 品牌首輛前驅Hot Hatch

德國BMW寶馬M135i xDrive之下的定位，具備M Sport懸掛及制動系統

各大品牌車款越出越多，越攝越多位，寶馬（BMW）最新就有這部128ti，是品牌首輛前輪驅動Hot Hatch，定位攝在M135i xDrive以下，預定11月上市。名字128ti中的「ti」，即是「Turismo Internazionale」，在90年代尾開始，寶馬推出的運動化型號如1800 TI、2002 TI、323ti Compact、325ti Compact中都有用過。

這部德國Hot Hatch採用2.0公升渦輪增壓四汽缸引擎，最大馬力261hp，峰值扭力400Nm，配八前速Steptronic Sport自動波箱，前輪驅動，由靜止加速至100km/h需時5.1秒。

而且這前驅辣揭背的賣點不只是性能，寶馬還為新車裝配特別調校的M Sport懸掛系統，將車身降低10mm，亦強化M135i xDrive的防傾桿、連拉位，以及彈弓及吸震器，而且廠方更強調128ti比起M135i輕量80kg。

提升性能表現，還要顧及制動能力，所以新車還有和M135i一樣加裝M Sport制動系統，當中有紅色制動卡鉗。128ti四輪亦會配上19吋553 M雙色合金輪圈，可加錢配上Michelin Pilot Sport 4輪胎。其他裝備還包括Shadowline飾件，包括黑色腎形鬼面罩、側鏡殼、側裙腳及「ti」徽章。

BMW寶馬128ti的內櫳則升級大量紅色裝飾，以及繡上「ti」標記在手枕位置，軚環、門邊等都會有紅色繡線。在德國，128ti車價會由41,574歐元起，預定11月發售。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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