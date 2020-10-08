諾貝爾｜諾貝爾文學獎花落誰家 村上春樹獲獎賠率一賠十

村上春樹 Margaret Atwood機會有幾高？

村上春樹勝算有多高？有英國網上莊家開盤一賠十，算是熱門人選，比很多成名大作家都要排得前。擁躉們等了這麼多年，早已望穿秋水。「我都想春樹和Atwood 贏，可能我的選擇比較大眾化。」《白漬》作者林三維說。在大作家眼中，村上春樹和Atwood都是首選，2017諾貝爾文學獎得主石黑一雄，就曾公開表示，自己無理由早過二人得獎。

諾貝爾文學獎等會兒（10月8日晚）揭曉，而英國網上博彩網站Ladbrokes早已開出盤口，當中比村上春樹熱門的作家大有人在，包括加拿大小說家Margaret Atwood（一賠六倍）和加拿大詩人Anne Carson（一賠四倍）。正所謂「人人都想他們贏，但真係咁易贏咩」？根據往績，Nobel Committee for Literature通常不跟大眾意願會對着幹，去年就頒了給奧地利小說家 Peter Handke而惹來極大爭議。Handke 曾力挺前南斯拉夫「屠夫」米洛舍維奇的殘暴政權，受盡千夫所指。

英國《衞報》早前預測，經歷過去年風波，委員會今年或會轉趨保守，頒給大熱的Anne Carson或是賠率跟村上春樹一樣的安地卡裔的美國作家Jamaica Kincaid。報章引述瑞典《Dagens Nyheter》文化編輯Björn Wiman的分析，指今次委員會說不定會選加拿大的Carson和黑人Kincaid，原因是兩位均是女性作家，也非來自歐洲，正好為去年頒了給Peter Handke贖罪。

如果按這個思路，我以為中國作家也並非絕無可能，例如小說家閰連科（一賠十二倍）、殘雪（一賠十六倍）和余華（一賠二十倍）。有朋友指出，殘雪的機會其實不比村上低，已故評委、精通中文的馬悅然（Nils Göran David Malmqvist）就對女小說家殘雪有高度評價，大讚她為「中國版卡夫卡」。不過要我揀，我寧願揀剛以91歲高齡獲「卡夫卡文學獎」的捷克小說家昆德拉，多部作品包括《笑忘書》和《生命中不能承受之輕》早已燴炙人口。

若果大熱的加拿大詩人真的勝出，同鄉的Margaret Atwood 又要跟獎項擦身而過。Atwood是加大拿著名小說家，她最深入民心的著作，例如預言未來世界的《Handmaid’s Tale》和歷史小說《Alias Grace》，都分別改編成連續劇在Hulu和Netflix熱播。不過多年前，另一位擅長寫短篇小說的同鄉Alice Munro先拔頭籌，於七年前奪下諾貝爾文學獎，今年再落空，朋友笑說一定激死佢。

這裏純粹八卦一下，等會揭曉就知真章，真係俾我估中，老早就發咗達。

撰文：二喬

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