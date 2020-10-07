中醫湯水｜寒露秋涼易咳痰多 中醫推介雪耳海底椰煲雞湯潤肺有助呼吸暢順

寒露節氣 天氣轉涼容易患呼吸道毛病

近日天氣轉涼，開始換上秋裝，原來是寒露到了，寒露作為二十四節氣中第十七個節氣，代表深秋的到臨，有不少人會因轉天氣而出現呼吸道問題。記者請來註冊中醫師李顯揚推薦一款養陰清熱潤燥的湯水。

李醫師指：「寒露在中國傳統是節氣，是露氣寒冷，將凝結也的意思。即是日照時間越來越短， 晚上時間越來越長，日與夜的溫差比較大。」由於呼吸道在於身體較上的位置，所以一下子由一個偏暖的地方至進入偏冷的話，基於冷縮熱脹的關係，較易出現呼吸急速、咳嗽和喉嚨乾涸的情況出現。加上秋季「起痰」的情況會比較多，皆因肺與脾胃亦會受相關影響，脾胃可稱為生痰之源，肺則稱為儲痰之器，當肺部受到干擾，就會有好多痰湧上。

李醫師推薦雪耳海底椰煲雞湯，當中有三個主要成份及各有功效，包括雪耳有清熱潤肺的作用，海底椰可潤燥止咳，雞肉可提供溫中益氣的效果，三者可以達至一個既可暖脾胃又可清痰的功效。不過醫師又提醒，含雪耳的湯水應即日飲用，不建議翌日再飲，慎防釋出毒素。

另外醫師分享了一套紓緩呼吸道不適的按壓手法，例如在胸口的位置，兩個乳頭中間的位置稱為「膻中穴」，可以用指腹位置輕輕按壓一至兩分鐘，或由上而下掃，醫師稱這個動作對咳嗽、喉嚨氣喘、痕癢均有幫助。

記者：林懿

攝影：Chloe、阿晨

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