海龜產卵｜台灣蘭嶼沙灘海龜上岸 海巡人員暖心守護產卵4小時

綠蠵龜對光線敏感 台灣海巡人員守候海龜產卵保育海洋生態

夜光下海龜一步步吃力地爬離台灣紅頭嶼沙灘，10月4日晚間10時起，台東縣蘭嶼鄉開元安檢所海巡人員花上4小時，單單在一旁暖心守護，畢竟，在棲息地破壞及濫捕等因素下，能讓海龜安心產卵的台灣沙灘並不多。台東海巡署第一三岸巡隊提醒民眾，當遇見海龜產卵時，切記不要製造光害驚擾牠，可撥打海巡署服務專線118，海巡人員將馳赴現場協助處理。

其實每年5月至10月，正是海龜產卵延續海洋生命的季節。當晚10時，蘭嶼開元安檢所岸巡隊接獲民眾通報，在蘭嶼紅頭嶼沙灘發現有海龜上岸產卵，立即通報台東縣政府農業處並派員前往戒護。然而當時雖已接近深夜，仍有遊客待在沙灘堤防邊圍觀。

「綠蠵龜對光線相當敏感！」台東縣政府農業處林務保育科提醒，若遊客在散步或是觀察潮間帶時，正巧遇見海龜產卵，盡可能避免所有燈源照射。據了解，每頭母綠蠵龜一季會上岸產下一到九窩卵（平均約為四窩卵），每窩約有100至110粒綠蠵龜卵，但僅約1%的小綠蠵龜能夠長大為成龜。

海龜長成不易，特別台灣近年來適合海龜產卵的棲息地減少。因此，昨晚海巡人員抵達現場後，立即在距離綠蠵龜約10公尺處進行戒護，並勸導周遭遊客減少開啟任何燈源等事項，這隻綠蠵龜終於在5日上午1時20分許順利產卵，並平安返回大海。

第一三岸巡隊呼籲，台東沿海地區野生動物資源豐富，常會遇見海洋生物於岸上擱淺、產卵等情事，提醒民眾如遇到海龜產卵時切勿驚擾，夜間適時降低手電筒等光害，避免影響產卵，以維護永續海洋資源。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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