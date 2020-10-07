Audi迷朝聖｜太古城Audi新旗艦陳列室乜「Q」都有 新款熱賣A4 Avant鎮店限量超跑R8咪錯過

經典70時代Audi坐鎮迎接 綠色R8矚目 全線RS及Q系家族列陣

Audi最近換新代理，陳列室當然要換新。早前Audi位於太古城的全新陳列室正式開張，佔地15,000平方呎，新款A4 Avant及RS4 Avant同步登場。車迷可盡覽Audi全線車系，港人至愛的Ｑ系車款，家族式列陣。

如果由中間走入陳列室，迎接你的居然不是現時Audi最熱賣的新型號，而是一部來自70年代的Audi 80 LS，其實這個就是用來展示經典Audi車款的Audi Gallery。據悉這個展覽空間日後會不定時換車，所以他朝見到一部Audi Sport Quattro在陳列室也不是夢呢。

只要步出Audi Gallery，陳列室頓時變得現代起來，現時Audi所有熱門新車都可以全線擺放出來，不過講到Audi今期最hit的車非新款A4 Avant莫屬了。雖然這部A4 Avant只是小改款，但整部車散發着Audi最新的設計語言，新車車頭看起來更闊更扁平，頭尾燈都跟隨最新的家族式設計，而且原來貫穿整部車的腰線都降低了，更加具肌肉感。至於車廂，小改款的A4已經用上新一代MMI Touch，不論是尺寸或是科技感都立即撲面而來。除了A4 Avant之外，同場加映有大哥RS4 Avant，新車的動力仍然由一副450匹2.9公升Twin Turbo V6引擎所提供，再加上Quattro四驅的加持，0-100公里加速僅需4.1秒，這樣的牌頭夠資格做「旅神」吧？

講起Audi RS，又怎能不提陳列室內的RS Corner，事關這個角落擺放了RSQ3、RS4 Avant、RS5 Sportback、RS6 Avant、RS7 Sportback及RSQ8。相信一眾RS車迷定必能大飽眼福。旗艦超跑R8亦是新陳列室的鎮店之寶，尤其是陳列室擺放了一部剛到港全球限量50部的R8 Green Hell Edition。據悉它是廠方為紀念R8 LMS成為紐堡靈24小時耐力賽有史以來最成功的GT3賽車而製造。雖然機械同性能上跟標準R8 V10 Performance相近，但V10自然吸氣引擎最大馬力達到620匹，車身亦印有限量編號，內外都以綠色作主調，以襯托它來自Green Hell的角色背景。

在Audi陳列室綠色的又豈止這部特別版R8，專門擺放電動車的e-Tron Corner同樣是Audi綠色生力軍。不過暫時到港只有e-Tron一部電動車，但相信不用多久，這個e-Tron Corner將會熱鬧起來。至於香港人最喜歡的Q車系，Audi當然沒有把它們遺忘。在這個寬敞的陳列室，全線Q車系終於可以聚首一堂。

Audi旗艦陳列室

地址：香港太古灣道12號太古城中心四期地下

營業時間：星期一至日9am-8pm

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖

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