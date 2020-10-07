劉細良：陳同佳是否赴台自首 反思社會運動只有全贏或全輸｜《尷尬》呂大樂

陳同佳是否赴台自首，又再令香港人思考反送中運動的前因後果。對於香港未來，中共已畫下紅線，港獨不容討論，一國兩制可以討論，但中央全面管治權沒有討價還價餘地。香港人對這種現狀並不接受，於是由2014年開始爆發持續的抗爭運動。

今天介紹呂大樂的作品《尷尬》，這書可說是在持續抗爭運動下，對九七回歸至今「一國兩制」問題的反思。作者認為持續的抗爭，沒有帶來制度上的變革，「2019年反修例運動將衝擊推上到更大的規模，但因一樣承襲了之前兩次社會衝突的特點，就是沒有進入現有的政治框架之中，從中摸索改變的空間。這些社會運動沒有發展出什麼談判、議價的元素，主要是只有『全贏』或『全輸』二選其一，基本上不會在既存的框架來尋求空間。由於這是一場『全贏』或『全輸』的遊戲，路線是否純正變成為很重要的考慮點；任何中間落墨，或者議價的意圖都會招徠懷疑。」

冷藏香港

呂大樂認為香港問題的尷尬位，是所謂前途問題從來都不是追求一個將問題圓滿解決的方案，而是想辦法怎樣可以令現狀不會發生巨變，這是政治妥協的結果，妥協背後的想法，是維持現狀，而所謂維持現狀，並不單止指九七前，而且是九七後將「現狀」延續下去，這種「不變」成為了束縛，於是素來靈活適應變化見稱的香港人，抱着一種靜態思維而不自覺。在這種「冷藏」香港的政策中，制度發展停滯不前，但市民對問責及參與呼聲日高，於是形成巨大落差，政府支持度不斷下降。按照一國兩制原來的構想，是需要資產階級的積極參與的，但商界卻在政治舞台上缺席，未有投入建設一個符合資本主義長遠發展的政治制度，並扮演其獨立的角色，對香港社會產生負面影響。另一尷尬之處是香港的建制派，他們沒有發揮協助政府施政的角色，當權者無法駕馭一個並非完全民主化的整體，本來處於優勢的政治建制也從來沒有做好作為建制的角色。作者指出特區政治體制的設計耐人尋味之處，是假設特首可以單人匹馬進入政治系統裏主持大局，而政治藍圖設計的潛在議程是對選舉政治、議會政治及政黨政治的排斥。

病灶何在

作者對一國兩制的病徵的診斷都是正確，但究竟「病灶」何在呢？是香港商界懶散、建制派欠水平、公務員名過其實，中共欠長期規劃……？如果找不出「病灶」便很難對症下藥。我嘗試提出另一個解說：冷藏香港是中共計劃之中，起初源於妥協，其後變成了方便的藉口，冷藏的目的是要令中共的組織機器逐步控制議會、政黨、選舉政治，以至政府，即是buy time！無論資產階級治港、愛國者治港等都是「掩眼法」，資產階級代表本是香港商界代理人自由黨，九七前有劉漢銓譚惠珠另組工商界政團港進聯制衡，2003年七一後中共肢解自由黨，挖走林健鋒、發叔、劉柔芬加上西環契女另組經民聯。至於愛國建制派山頭林立，又民建聯又新民黨，這不就是中共的部署嗎？特首駕馭不了半民主化的體制，源於背後還有黨組織，特區政府弱化的政治能量，才符合中共的利益，因為一切政治權力只是轉授。對呂大樂而言，特區政治體制設計的不合理，耐人尋味，因為他欠了分析共黨在香港管治這一塊重要砌圖。

一國兩制始於權宜，終於權術！

撰文：劉細良

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