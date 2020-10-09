名人飯堂｜網傳鏞記酒家炒粉麵逐位計錢　負責人澄清：每位指半份例牌，非每位人頭

鏞記炒飯炒麵要逐位計錢？最近網傳一張鏞記新餐牌的相片，帖子更指是新人事新作風，叫大家小心被斬一頸血。

有「名人飯堂」之稱的鏞記酒家休業裝修已有大半年，而近日在網上就流傳一篇以「鏞記炒粉麵逐位計錢 — 全港首創」為題的帖文，文中指出「鏞記的8樓貴賓廳已裝修完畢，先行試業，稍後再開地廳及5樓貴賓廳，然後於11月底正式全面復業。」其後更附上一張「重新裝修後換上的新餐牌」相片，說新餐牌的炒粉麵飯價錢是按人頭計算，每位$100起，還幫大家計數。

不少網民看完之後大叫離譜，記者於是致電鏞記酒家第三代掌舵人甘蕎因（Yvonne）以了解事件。Yvonne表示鏞記的8樓Yung’s Club「嚐真」一直也有營業未曾裝修，只是早前因為疫情嚴重，暫時關門，不過在周一（10月5日）已恢復正常營業。而新餐牌是因應4人限聚令關係，部份菜式特別安排1至2人份量，方便顧客。至於問到新餐牌炒粉麵以每位計算的問題，她說：「餐牌的確是寫每位，其實每位是指例牌的一半，因應限聚令，2至3人吃飯叫例牌的炒飯炒麵份量太多，於是特意把食物份量減少，每位即是等同半個例牌。因為半例是行內術語及較舊派的稱呼，而外面的餐廳及高級食府其實也是寫每位的。」

記者再問，若是兩個人前來用餐，若叫數碟小菜加一款炒粉麵飯，點蟹肉乾燒伊麵是要給$120還是$240呢？Yvonne說：「只須付$120，其實等同一份，份量大小約是雲吞麵碗，客人可以只點一位，跟家人朋友分享。若多人想點份量較多的炒飯炒麵，可以跟朋友分享，等同兩個人入去拉麵館吃一碗拉麵一樣。」記者逐問：「若果一位點了乾燒伊麵，另一位也必須叫乾燒伊麵？」她說：「一定不會，我們餐牌是形容一份的意思。只是描述上我們覺得這樣會讓人明白一點，但現在令大家混淆。」至於若果多人想吃炒粉炒麵，則可以以平日一碟例牌的價錢點菜，不須每位計算，以蟹肉乾燒伊麵為例，例牌一碟則是$298。她說今後客人點餐時會再次解釋清楚，以免誤會，而接下來亦會跟團隊商討餐牌寫法，研究如何表達得更清晰。

另外，Yvonne更指出帖子中有多項錯誤訊息，如店內是沒有「貴賓樓層獨立房間收雙加一」的收費，以及茶錢是$20一位，並不是文中所說的$50一位。

記者：鄭煒霖

編輯：鄒仲安

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