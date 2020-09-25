寶石切磨師｜珠寶Sales由儲寶石到台灣拜師學切磨成世界冠軍：難遇切得好的寶石，不如我自己磨

辭職赴台灣學藝成為高端切磨師，100分滿分奪世界冠軍，望培育香港專才

寶石狂人馬啟智（Tommy）一路走來，從收藏19.6卡的寶石，到不滿足於擁有，還想親手切磨自己喜歡的事物，於是辭職赴台灣10個月潛心修行，成為高端切磨師，再參加世界賽成為切磨師的世界冠軍。

「現時市面上很多的寶石，其實都因切磨拋光做得差而崩掉了。」現時33歲的Tommy如是說。從Tommy口中得知，我們一直以來都未見識過切磨得好的寶石，「不要說是大型連鎖珠寶店，儘管香港珠寶展算是世界上數一數二，從中都很難找到高端切磨的寶石。」

香港首名國際切磨師比賽冠軍

在2019年，以100分滿分獲得全美寶石切磨師協會世界賽冠軍；今年澳洲國際切磨師大賽，2顆參賽寶石同樣均以100分滿分奪冠。Tommy回想自己喜歡寶石的原點，大概是源於小時候看卡通的影響——卡通的主角尋找不同的寶石以獲得不同的力量，從此他就對寶石存有美好的幻想。畢業後，Tommy第一份工作便投身婚嫁珠寶業，更認為寶石、鑽石對其他人的人生很有意義。當時薪水不高的他，逛珠寶展時對一顆19.6卡的變色水鋁石一見如故，辛苦儲錢儲了2年後，用15萬買來收藏。但單單擁有這顆寶石並不能令他滿足，他認為切磨師的手藝差，令到心頭好失色了。「如果嫌別人做得差，不如由我自己來切。」Tommy暗暗下決心後，就開始尋找高端切磨師傅，但找遍香港都找不到，之後找到台灣。「原本老師都勸我不要來台灣學切磨，因為要長時間學習才學得成，所以索性辭掉香港的工作，專心學切磨，參加世界賽。」雖然媽媽反對辭職的決定，但Tommy指自己一心想取得世界冠軍的頭銜，所以沒有多的掙扎就辭職，赴台10個月潛心修行，「最後我贏得冠軍，最開心的是我媽媽。」Tommy笑言。

將黯淡無光的原石切磨成閃爍的寶石，就是寶石切磨師的工作。切磨的前期功課是量度尺寸、設計草圖，到實際下手磨時就分為「粗磨」、「細磨」、「拋光」。眾多過程中，Tommy認為拋光最考切磨師功夫，上述提到市面很多寶石崩了，就是因為拋光失誤造成缺角。而寶石或鑽石切磨，可分為商業切磨及高端切磨，在香港甚至放諸世界，觸目所及的寶石或鑽石，幾近全部都是由商業切磨而成，來源地多為印度、泰國、斯里蘭卡，由高端切磨師所切磨的寶石鑽石，則佔非常少數。

質與量的對決

高端切磨與商業切磨，究竟有何分別呢？簡單而言就是質與量的分野。高端切磨由設計草圖開始，考量的就是如何完美體現出寶石應有的美感，例如寶石的形狀、拋光時會不會造成花痕等，為追求質素甚至會犧牲寶石些微的重量，一顆寶石的切磨時間往往會花數十甚至上百小時，現時高端切磨出來的寶石多被用作展覽或是收藏家收藏。Tommy指，花上百小時在一顆寶石上，從商業角度來考量是非常不化算及不合經濟效益，所以現時珠寶市場上的寶石、鑽石逾九成都是由商業切磨而成。商業切磨着重於生產速度及珠寶重量，切磨細節及質素就退而求其次，「他們需要將原礦盡量保留重量以及盡快推出市面，所以不會特別將寶石切磨得好漂亮。」Tommy續指，商業切磨的寶石因為講求速度，不會太着重寶石各個切面或光線進入的角度，連普通人的肉眼都能看出切磨得好的寶石比切磨得差的更閃。商業切磨的切磨師以日薪計算，一般是5至7美金一日，而高端切磨師則以時薪計算，一般是70至200美金一小時，高端切磨師一小時的薪金已比商業切磨師的日薪高10倍。

望培育港產世界冠軍

「因為我是香港第一個高端切磨師的世界冠軍，很想將這一個技術及榮耀帶回香港，讓更多人認識切磨產業，培育下一個世界冠軍。」Tommy指，他之所以會跑到台灣學習高端切磨，是因為在香港找不到高端切磨師，他甚至問了香港的珠寶教學機構都找不到這類切磨課程。「參賽時，主辦單位因為見我從台灣寄出作品，便以為我是台灣人，但我明明是香港人。」Tommy好希望能夠藉自己的經驗，培育出港產的高端切磨師，將技術帶回香港。「寶石切磨師是賦予原礦第二生命的人，你們看到一粒原礦，不會閃爍着光芒，是切磨師每一個面一個面地磨，才磨出漂亮的寶石。」

記者：梁中勝

攝影：潘志恆、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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