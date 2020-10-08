武漢肺炎｜確診者有病徵仲返工 手掌探熱唔準確難把關 打工仔喺辦公室點自保？

源頭不明個案增加 有確診者如常上班

近日源頭不明的武漢肺炎個案增加，不少專家警告，疫情有反彈甚至再爆發迹象。最近有確診者於出現病徵後仍繼續上班，恐造成辦公室感染群組，一眾打工仔該如何自救？

不少商廈或公司都會要求出入人士先探熱，不過，不少是用手掌探熱器，這種探熱方法是否準確？感染及傳染病科專科醫生林緯遜提醒，這類非接觸式探熱器未必很準確，因為它們探測的只是身體表面溫度，亦可能會受環境溫度影響，而要判斷有否發燒，較準確的方法應該是看核心溫度。林緯遜醫生說：「最準確量度核心體溫的方法，一般都是傳統的口探或肛探，而近年用得較多、較流行的耳探亦可以，因為此法量度耳鼓附近溫度，與身體核心溫度差異極小。」林緯遜醫生補充，身體核心溫度與表面溫度，大概相差兩度，具體差異視乎部位而不同。

手掌探熱未必準確 額頭探熱應呈直角

林緯遜醫生又指，不同人有不同體質，手部冷熱程度都有所不同，與其核心體溫未必一定成正比。雖然中國近月有不同數據，指出量度手腕溫度都具一定準確度，但林緯遜醫生稱，要待詳細報告出爐才能下定論，同時亦要留意這些數據來源為手腕溫度，「量度手掌或手背溫度的準確度是否一樣？這是存疑的。」

林緯遜醫生坦言，疫情下在人流較多的地方，的確需要較方便、較快捷的探熱方法，較理想是類似機場使用的熱能探測儀器，可作大範圍偵測。若難以添置此類大型儀器，亦可考慮非接觸式的紅外線額探式探熱器，林緯遜醫生說：「相對手掌而言，額頭的表面溫度變異可能較小，若用這類儀器，應留意探熱槍跟額頭須成直角，方較準確。」

辦公室內忌共用設施 冷氣不宜太小

發燒只是武漢肺炎其中一個病徵，不少患者發病初期都沒有發燒，所以只檢查體溫有否異常，並非百分百有效的防疫措施，打工仔要在辦公室自保，就要留意以下幾點。首先是不能鬆懈，在辦公室內應長期佩戴口罩，林緯遜醫生說：「有些人會脫掉口罩飲飲食食，這絕對會增加傳播風險，所以應嚴格執行社交距離措施。」

另外，應盡量避免共用文儀用品，只用自己的文具，公司亦應該在影印機等公用設施附近，擺放足夠酒精潔手液，方便員工在使用設施的前後潔手。 林緯遜醫生說：「非必要的設施就盡量關閉，減少同事在這些地方留連的時間，例如茶水間，因為員工可能會脫下口罩飲食和停留。」辦公室多為密閉空間，中央冷氣和通風系統亦是防疫一大關鍵，林緯遜醫生說：「當有人覺得冷，或會把冷氣關掉或調小，這樣可能會造成換氣量太少、通風太差，增加傳播風險。」林緯遜醫生強調，若辦公室內有一人確診，加上感染控制措施又做得不理想的話，很有可能要將整個辦公室的人都列作密切接觸者，強制檢疫14天，所以應該在這段疫情開始出現少許反彈的時間，做好預防措施。

記者：李煒汯

攝影：周芝瑩

編輯：鄒仲安

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