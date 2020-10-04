元朗親子農場｜反高鐵青年耕種10年 教小孩落田種米farm-to-table 「本地蔬果都好好，唔一定依賴入口！」

八鄉清潭路Kids Club 親手種米

在城市長大的人，嚮往在鄉郊生活。

還記得，大學畢業出來工作，辭職後，到尼泊爾旅遊兩個月。當時認識當地朋友，帶我去農村的家。那裏的小屋由磚頭建成，有點破落。小屋面向無際的農地。村民少見外國人，非常熱情。那年夏天，熱得很，他們把冰水倒在我的身上降溫。習慣空調生活的我，忽然發現心靜未必涼，但快樂可以很簡單。世界上，原來生活方式有百種。

回到香港，在元朗八鄉清潭路也有一群人，想讓各人知道，生活應該有百種可能性。他們辦了親子農場生活Kids Club（下稱Kids Club），提倡farm-to-table，讓小朋友參加稻米班、插秧、種米、收割，也讓他們參加做豆腐，種蘿蔔。他們想讓小朋友和成年人知道，耕種也是一種生活方式。

這群人的故事，起點在2008年。

2008年，政府決定要興建高鐵，元朗八鄉的菜園村面臨拆村。周思中及太太李俊妮（Jenny）與一班香港「八十後」青年，雙手捧着種子，在立法會門外一跪一拜，抗議高鐵撥款通過。為要保留城市以外的生活模式，他們入村學習耕種，學怎樣拿鋤頭，去守村。然而，雞蛋敵不過高牆，高鐵照常興建，但他們卻與耕種離不開關係，在元朗八鄉的山邊建起「生活館」，繼續耕田，開始實踐自主生活。幾年前，他和太太Jenny有了女兒瓜瓜，人生軌跡變了，亦想將這種自主延續下一代；至兩年前，同樣初次成為母親的作家Kitty，有了小孩年仔，他們一拍即合，三人開辦了Kids Club。

Kids Club有間標誌性的白色大屋，外面有個井口。面向大屋，就是大片農地，主要用來種米。訪問當日，有幾個家庭來上稻米班，我也乘機上課。全因一年只舉辦兩次，為期5個月，小朋友要落田插秧，參與種米過程。4月時，早已插秧，現在他們靜待等11月收成，過程中，Kids Club就安排導師帶他們到農田做昆蟲觀察，認識自然生態。

這天，小朋友在上課時，周思中默默在外面農地維修鐵架，準備架上白網，防止秋收前文雀來偷米。小朋友玩完，自己要「執手尾」，他笑說「都預左」，但是他堅信，這裏不是學校，他不需要為孩子的表現評分，他只想讓香港的小朋友感受，當初他在耕種獲得的快樂。

「我們經常聽人說，小朋友以為飯是由超級市場種出來的，但我認為這是取決於我們怎樣去教導他們。」

周思中續說：「每次看到他們落田很開心的樣子，我們都覺得很振奮。這些工序是我們平日真的會做的事情，我們不會因為你是小朋友，所以就讓你們做一些『假』的工序。」他們堅信，讓孩子感受真正的種植過程，學懂「食物從何來」，他們就會對生活有不一樣的感覺。

城市人習慣飯來張口，他們想推廣食農，希望大人和孩子體驗「從農田至餐桌」的過程。除稻米班外，他們舉辦豆腐班，讓小孩可以親手製作豆腐；之後亦積極舉辦蘿蔔班，計劃讓小孩種蘿蔔，再製成蘿蔔糕。平日上堂以後，Kitty也會準備茶點給參加者，訪問當日，Kitty更讓我參與茶點檸檬蛋糕的製作。

「這些是旁邊農地的檸檬，剛好當造，所以像拳頭一樣大，又香。」Kitty興奮地道。她堅持用當造食物製作食物，番茄當造就做番茄包。「很多時候，我們追求荷蘭的番茄、日本的粟米，但其實一樣可以依靠我們本地，或者鄰居的農作物。」

城市人在石屎森林生活太久，漸漸對事物亦沒有時令意識。「好的食物有時候不是追求地方，而是新鮮當造，一樣可以很美味」。這些道理，他們從來不在Kids Club像上課一樣教導小孩，但透過在農地確實生活，希望讓小朋友真正感受選擇的自由。

黃昏落下，小孩們揚揚手準備回家。在農地一天，滿身是汗水。在香港生活，除了在高樓大廈以外，我們還有農地與草地；除了在大公司上班，穿西裝的是專業人士，在農地花10年嘗試培育更好的本地菜的人，也是專業。所謂自由，是擁有選擇，生活有百種式，在營營役役的生活中，也許我們的下一代該知道，我們有選擇生活的權利。

記者：袁志敏

攝影：潘志恆、張志孟

編輯：鄒仲安

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