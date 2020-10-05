兒童口罩｜K Kwong兒科醫生聯手教兒童復課防疫與裝備貼士 購電子書即送網上Q&A

K Kwong和你測20大兒童口罩、兒科專科醫生沈澤安教復課防疫貼士，現購電子書即送網上Q&A

疫情逐漸放緩，不少學校都陸續復課。小童有機會因口罩不舒服而拉扯，甚至拒絕戴罩，哄子女戴口罩成家長們每日頭痛的課題，加上處於密集的上課環境，都會令家長們擔心！

全新電子書《化學博士K Kwong口罩檢測全攻略 兒童版》由口罩檢測達人K Kwong與兒科專科醫生沈澤安跨界聯手，實行和你測兒童口罩！20款兒童口罩品牌齊齊列陣，由K Kwong一一檢測，他更透露3大絕密秘技令口罩變細，達致兒童不離罩；沈醫生提你上課必備防疫裝備，為學童復課全面Gear Up。

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