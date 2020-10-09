武漢肺炎｜誤診武漢肺炎 尼泊爾男出院兩周突逝世 疑死者患罕見疾病 症狀包括易怒呼吸急促疲倦

嬰兒或兒童發病率較高，可能會出現餵哺困難、嘔吐、嗜睡，成年患者或有抑鬱焦慮傾向

52歲尼泊爾漢早前被政府誤診患上武漢肺炎，送院1天後出院。之後，他因出現頭痛等症狀再送院治療，服食藥物後回家休息，其後卻突然昏迷，被送進深切治療部，檢驗表示其血液中的氨水平（ammonia level）甚高，患者最後不幸離世。院方告知死者家屬，測試證實病人患罕見遺傳病鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症。

鳥胺酸氨甲醯基轉移酶缺乏症 （Ornithine Transcarbamylase Deficiency，簡稱OTCD）在本港並不常見，屬尿素循環代謝異常疾病，患者因體內缺乏鳥胺酸氨甲醯基轉移酶，引至尿素循環受損，繼而令排泄氨的能力下降，令患者出現高血氨的情況。

當身體呈高血氨時，會出現易怒、呼吸急促、昏睡、疲倦等症狀，情況嚴重時，甚至會出現急性高血氨昏迷、呼吸暫停、腦水腫等可致命的症狀。此疾病相當罕見，據衞生署資料顯示，本港並未有為此疾病替出生的初生嬰兒作篩查。

在美國部份州分，有為初生嬰兒提供此病的篩查。一般來說，男性患此病的比例較高，而且發病時病情會較嚴重。按美國的一些醫學硏究顯示，此病的發病年齡小至初生嬰兒，大以至晚發期（即至40至50歲或以後）亦有出現，但仍以初生嬰兒時的發病率較高。

如嬰兒或兒童發病時，可能會出現餵哺困難、嘔吐、極度嗜睡等症狀。如不及時發現及處理，患者可能會有肝臟受損、生長遲緩、皮膚損傷等問題。有些嬰兒或兒童甚至要進行肝臟的移植作治療。

患者可透過測量血液中氨的濃度、胺基酸濃度，而尿液中的胺基酸濃度、有機酸濃度也可作參考。除了高血氨之外，尿中的乳清酸（orotic acid）濃度亦會用作確認診斷。

已確診者必須跟主診醫生保持聯絡，如準備懷孕，必須通知相關醫生，在生產後數周亦要格外留神，因血液內的氨會突然屯積。患者亦要時刻留意一些體內氨積聚的信號，如失眠、噁心、嘔吐、情緒或思維上出現異常。 某些青少年及成人患者，或可能有抑鬱或焦慮的傾向，患者必須對自己的病情有所認識，從而適時尋找協助。

患者亦可透過藥物控制病情，如遇上高血氨的情況，可透過限制蛋白質飲食，避免代謝失調。平日亦最好按照醫生指示，採取低蛋白的飲食習慣。

資料來源︰newenglandconsortium.org

撰文︰李飛

編輯：鄒仲安

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