棍波平治｜Mercedes-Benz宣佈將淘汰手動波箱

有一定駕駛年資的車迷中，不少都一直追捧駕駛棍波車的樂趣，而且身體力行，就算是代步腳車日日揸日日塞，都依然選擇棍波，對此我表示極為尊敬。不過剛剛又有壞消息，就是平治（Mercedes-Benz）宣佈，將會開始淘汰手動波箱。以後買新車想要有棍波，選擇越來越少。

科技不斷進步，電動化、電子化等新技術自然會淘汰其他舊有技術，例如棍波。平治會有零排廢AMG、Maybach型號，還會有G-Class EV，更有EQE、EQS、EQA、EQB等等，與時並進之餘，也要操控不同車款的成本，這個亦可能是淘汰製造手動波箱的理由。

不過並非即時完全停產手動波箱，只是平治的R&D主管Marcus Schaeffer對《Autocar》記者Greg Kable說，車廠會開始淘汰手動波箱，這個決定對於歐洲用家影響比較大，因為不少地區如美國都已經極少車款會有手動波箱這選項。在美國，自從2015年款的SLK250之後，就沒有再引入平治手波車款。

正如之前說，車款都邁向電動化，所以平治亦表示，相信對引擎開發的投資將會迅速下降，而且預計未來會有更多不同車款採用相同的底盤，以降低開發成本。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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