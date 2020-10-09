你的優惠│老火湯源自中醫概念？ 教你分辨湯水大不同

廣東嶺南的飲食習俗中，從來晚飯都是一日三餐之中最重要的，常言道「三餸一湯」，晚飯沒有了湯水總覺得辛勞的一天缺少了一點點。所以粵菜飲食文化當中，湯水扮演着非常重要的角色。而說到粵菜的湯水中，老火湯、滾湯及燉湯，三者各有捧場客，而且各有特色，你又知道當中的分別嗎？

老火湯起源自廣東嶺南，據《史書》記載：「嶺南之地，暑濕所居。粵人篤信湯有清熱去火之效，故飲食中不可無湯」。自古廣東嶺南之地，暑熱潮濕。人長期在此環境中生活，自然會受到影響，而生出相關的疾病。中醫講求食醫合一。因此古時的廣東嶺南人士，就藉着中醫的理念，以不同的營養食材入饌，從類似煲藥的熬湯過程中，把不同特性食物內的營養精華萃取後，再被身體吸收。中醫學說中，有「精」、「氣」、「血」、「津液」的概念，它們從被吸收的食物營養之間在體內調和互補，當達到陰陽平衡的狀態，身體便會健康。因此老火湯的誕生，除了是飽腹的桌上珍味，更加是一種養生藥膳湯的概念。

既然稱作老火湯，烹調的時間自然較長。傳統是用砂鍋，待鍋內的食材湯料煮沸熟透後，再用文火慢慢熬製兩至四個小時，令食材中的肉汁及鮮味滲入湯中。當中一般以肉質較堅實和較瘦、可以長時間受火加熱的肉材為主。優點在於火候足，湯味濃。而隨着老火湯的不斷發展，所衍生的湯水種類繁多，海鮮、蔬菜、藥材等等，無一不可入湯，可謂百花齊放。

而除了老火湯，中菜中還有滾湯及燉湯兩類湯水，到底當中有甚麼分別？滾湯很簡單，顧名思義把不同食材放入沸水中，待食材熟透即可食用。由於烹調的時間較短，因此主要營養仍鎖在食材當中。而燉湯，用的是密閉方法，把食材、輔料、藥材、清水等放在燉盅內隔水猛火加熱。而且燉盅蓋要密封，起碼燉3個小時以上，使得湯的香氣也被保存其中，食材口感軟嫩，一般亦認為滋補效用更明顯。

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