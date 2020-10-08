Casio限量版G-SHOCK MR-G衝擊丸售價$63,880 潮物GM-5600系列追加金屬錶圈

限量版潛水錶FORGMAN、MTG-B1000VL火山閃電配色、GMW-B5000TCF-2迷彩實物曝光

G-SHOCK旗下頂級的MR-G系列再有新款推出，這次繼續由日本匠人操刀，以日本武士的頭盔為靈感，製作出今年的限量版MR-G衝擊丸（Shougeki-Maru）。衝擊丸每個錶圈都由金屬匠小林正雄親手雕刻，錶圈右邊刻有龍紋飾。整枚手錶以棕色為主色，刻紋及錶面就以藍色作點綴，錶身也有模擬鐵鏽的質感，新錶全球限量僅400枚。

同場還有另一款限量2,000枚的潛水錶FORGMAN（GWF-A1000BRT），新款配色非常繽紛鮮艷，不銹鋼錶圈採用彩虹離子電鍍，每枚紋路都有所不同。手錶提供潮汐圖、Neobrite夜光指針以及潛水模式。此外，MTG-B1000VL以火山閃電為主題，售價$9,280；還有GMW-B5000TCF-2為鈦金屬材料，全錶為藍色離子鍍塗層，配有迷彩效果，售價$12,880。

潮物方形電子錶GM-5600及GM-5600B就加入了不銹鋼錶圈設計，有銀錶圈x黑錶帶、黑錶圈x黑錶帶以及黑錶圈x軍綠錶帶搭配，個人覺得全黑配色最有型，fans記得留意。

記者、攝影：梁志穎

編輯：鄒仲安

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