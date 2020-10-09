iPhone 12發佈日期敲定 Entry Grade RX-78-2高達開箱砌 智能手錶Fitbit Sense新增偵測壓力功能

PS5官方拆機解構散熱設計、PG Unleashed RX-78-2元祖高達、Switch體感運動遊戲《家庭訓練機》、Samsung Galaxy S20 FE 5G電話……

果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。Apple敲定在香港時間10月14日凌晨1點舉行發佈會，如無意外這次將會正式發佈全新iPhone 12系列，到時記得留意Gadget Guy的報道。今個星期還有高性價比5G電話S20 FE，以及新壓力感應智能手錶Fitbit Sense上手試玩。

入門級RX-78-2高達抵港 + PG Unleashed RX-78-2登場

高達模型今期動作多多，最新入門級元祖高達「Entry Grade 1/144 RX-78-2」正式抵港。5色配件而且採用新關節及分件概念，組裝過程亦不需要任何工具，也不需要貼紙補色，記者作為模型超級新手，只需約30分鐘就砌完，也印證了它的對象為8歲以上。這款模型素組的效果及可動性也不錯，香港建議零售價也只是$59.9，性價比高。

另外，Bandai亦宣佈推出PG Unleashed RX-78-2高達模型，雖然與過往的PG一樣是1/60，但骨架的構造明顯比過往精密。而且有大量的金屬色配件、可動結構、發光燈效等等，令一眾高達粉絲非常期待。產品預計將會於12月推出，售價約$2,010（27,500日圓）。

新壓力感應智能手錶Fitbit Sense

雖然Apple Watch幾乎壟斷了智能手錶市場，Fitbit仍推出了新智能手錶Fitbit Sense。比較特別的是除了心率追蹤、心電圖App和皮膚溫度感應器外，它更配備了偵測皮膚電導反應（EDA）感應器，幫助用家管理壓力。掃描時把手掌放在錶面兩分鐘，裝置便會偵測皮膚汗水的細微電學變化，讓用家了解身體對壓力源的反應。佩戴一定時間後，手錶會根據用家的心跳、睡眠及活動數據，計算出身體的壓力狀況，分數越低代表生理越受壓。雖然沒有甚麼實質用途，但也算是一個指標，讓用家留意自己的精神健康。

官方強調改良了手錶的電池續航力，記者實試充滿電後使用2天，還有大約45%電，續航力的確不俗。Fitbit Sense定價$2,680，有黑白兩色。

PS5官方拆機解構散熱設計

PS5將於11月19日正式推出，官方最近上傳了一段新機的拆解影片，不少網民都覺得真機比想像中大部。碩大的機身就內藏不少針對散熱的設計，拆下兩塊白色面板後可看到，直徑120mm、厚45mm的大型風扇，而且也貼心地設有集塵器，用家可直接用吸塵機吸走內部灰塵。

除此之外，內部的散熱器體積也不小，CPU用上液態金屬幫助散熱，更表示可以長期及穩定地提供高冷卻性能，相信可以有效減少機身過熱的問題，看完拆解後大家會不會對PS5更有興趣？

Galaxy S20 FE高性價比5G電話

Samsung Galaxy S20 FE 5G正式在香港推出，開價僅$4,998，比S20平$2,000。S20 FE的硬件規格一點都不弱，搭載120Hz高刷新率的6.5吋SuperAMOLED屏幕（2400x1080），亦用上旗艦級的Snapdragon 865處理器 + 8GB RAM，打機及日常使用的流暢度都有優勢。

新機同樣有超廣角、廣角以及長焦3鏡頭組合，像素上不及S20系列，但同樣玩到超慢動作、30倍Space Zoom、Super Steady 2.0防震錄影等功能。自拍鏡頭就升級至3,200萬像素，畫質相當不錯。S20 FE改用塑膠霧面機背，手感不及玻璃，不過就有深藍、綠、紫、紅及白5種顏色供選擇。S20 FE雖有不足之處，但整體規格都算高階，是高性價比5G電話之選。

Switch 新體感運動遊戲《家庭訓練機》

Bandai Namco公佈了新Switch遊戲《家庭訓練機》的宣傳影片，遊戲類似《健身環大冒險》的體感運動遊戲，但不需要額外的用具，只要將Joy-Con綁在腳上即可。玩家要完成跑步、跳躍等動作，挑戰各種種關卡，遊戲也模擬賽車、獨木舟、跳彈床、滑板等運動，訓練多個身體部位，而且支援雙人對戰，預計在2021年發售。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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