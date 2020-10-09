冰島旅遊新玩法｜午夜太陽下浮潛與座頭鯨同游 $77,000夢幻五天團明年夏天首度起行

在地貌奇特的冰島，可以在歐亞兩大版塊之間浮潛，亦可以深入死火山之內探險，而明年夏天首次出現的新體驗，更加令人期待，別處難尋。說的是英國旅行社Black Tomato首創的「午夜太陽浮潛觀鯨團」，這個5晚的旅行團，不包機票每人盛惠7,750英鎊（約77,000港元）起，賣點是人生難得超近距離與座頭鯨接觸。「冰島＋午夜太陽＋浮潛+座頭鯨」這4個關鍵字，人生幾何？絕對值得一擲千金。

午夜太陽是北極圈獨有的天文現象，只在夏天見到。要在午夜太陽下觀鯨，在冰島一般只是坐船出海，與鯨浮潛還是首次出現。浮潛地點在冰島北部的秘密地點，經長時間勘察，絕不對外公開。旅行團只在7月至8月初成行，既要配合午夜太陽，亦要配合鯨魚出沒的時間。座頭鯨由加勒比海遠道冰島餵哺幼鯨，在絕佳的位置遇上鯨魚的機率根本不是問題，重點是——會與多少條鯨魚相遇呢？

夢幻潛點位於Diamond Circle的中心，遊客先以4x4浮潛於Lake Myvatn湖熱身，之後一段小遠足越過熔岩地帶，到達Lofthellir Cave的入口，經過講解與座頭鯨浮潛的注意事項後，夢幻之旅就開始。穿上潛水衣，不必擔心身體會又凍又濕，就盡情在北極圈清晰的海水中浮潛吧﹗其間更可能遇上小鬚鯨和海豚。足足兩個小時浮潛的時間，換來可以說一生的故事，而且完結後更可以浸溫泉暖身﹗

5日行程重點

・五天旅程由首都雷克雅未克開始，乘內陸機到北部重鎮Akureyri，第一個行程乘私人飛機遊覽Ólafsvík小鎮，再以hot tub作結，鬆一鬆筋骨迎接之後行程。

・遊覽遠離冰島25公里的小島Grimsey浮潛，觀賞北極圈獨有的自然生態。

・私人jet ski tour飛馳出海。

・離開冰島前入住藍湖新建成的Blue Lagoon Retreat，嘆世界浸溫泉。

撰文：劉隼仁

編輯：鄒仲安

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