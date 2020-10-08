毛孩等門｜台灣獨居寵主裝閉路電視觀察狗狗 法鬥犬哀愁等門影片極揪心

法國鬥牛犬溜溜每天趴在玄關呆等主人回家

寵主每天出門上班時，最記掛的一定是家中的毛孩。台灣一名獨居寵主本欲安裝閉路電視觀察愛犬，不過拍攝到的片段卻讓她大感心痛——愛犬法國鬥牛犬趴在玄關呆呆地盯着門口，等待着她回家。

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寵主柳小姐日前在Facebook分享一段寵物被閉路電視拍攝到的影片，片中的愛犬法國鬥牛犬一直守在門前，累了便趴下休息，但視線一直沒有離開過門口。不少網民看畢影片留言大嘆心痛，柳小姐亦指後悔安裝了攝錄機。

柳小姐受訪時表示，由於她獨居所以安裝了閉路電視留意法鬥溜溜在家時的情況。她說今年3歲的溜溜雖然很調皮，但每次在閉路電視看見牠等門，心裏都很不捨。溜溜大部份時間都在發呆和睡覺，有時候她出門沒多久，溜溜就會開始哀嚎。所以她下班便會馬上回家，笑言「晚一點回到家都覺得對不起牠」。柳小姐表示，自己約4時下班回家，溜溜臨近4時便會乖乖守候門前迎接她歸來。

柳小姐說之前曾寄養過另一隻法鬥Toby，與溜溜性格一動一靜，常常被溜溜鼓動一起搞破壞，不過Toby近月已經回到主人身邊。被問及會否再養一隻狗狗陪伴溜溜時，柳小姐說猜想溜溜應該是希望媽咪完全屬於牠，笑指「怕再養一隻一樣調皮」，所以暫時未有打算。

撰文：陳曉欣

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