移民英國｜IELTS攞高分未夠！ 英國商務英語貼士懶人包 糾正港式英語

筆者在大學主修繙譯,畢業後的工作,大多與文字及對外溝通有關,本來不太擔心自己的英語能力,但決定來英前,仍是報考了IELTS試試自己的英語實力,更報讀了備試課程。結果IELTS成績獲7.5平均分,相等於CEFR的C1、即第二高的等級,日常生活足夠有餘,但在商務溝通時,還是會感到自己的不足。

詞到用時方恨少 詞彙豐富加印象分

筆者備考IELTS時報讀備試課程,最大裨益是「用詞」上的開竅,因為要在IELTS取得高分的竅門之一,就是要表現出自己認識的詞彙夠多、夠豐富及不同層次。起初我並不太喜歡這種「自我炫耀」的評分要求,好像有點矯揉造作,但現在來到英國,要用全英語進行商業演說時,就發現「詞到用時方恨少」。原來用不同詞語或短語去表達相同意思很重要,說話時就不會經常出現重覆的情況;跟客戶溝通時,若能巧妙地運用豐富的詞彙,就可以增加印象分,提升洽談生意的成功率。

平日多留意時事 見客前勤做功課

當然,英語詞彙是要慢慢累積,並沒有一步登天的捷徑,但開會見客之前,還是可以作點準備工夫的。通常跟客戶present前,筆者會預先準備,為相關內容「袋定」幾個類近的詞語以作交替使用。舉例說,公關的角色就是要幫客戶解決問題,那我會想好除了「resolve the issue」外,還可以用上「iron out the problem」或是「find a solution」等英文短語,減少出現「詞窮」的尷尬情況。

至於平日的工夫,筆者就會多留意電視新聞,因為除了可學習當地主播的口音、增加自己的英語詞彙庫外,更可「儲定」閒聊的話題。因為跟英國人開會,每每會先跟你「熱身」,閒話家常,談談天氣、生活瑣事等,這些「儲定」的話題就大派用場,印象加分之餘,亦可以幫自己增強自信心,稍後開會可以更順利。

「入英隨俗」要學非正式英語

其實不少港人的英語程度都很不錯,不過,不少BNO持有人是70、80後,就要注意這一點——以往在學校學到的部份英文詞彙可能已經過時。筆者在英國的客戶朋友舉例說,香港人在電郵加上附件時會寫上「Enclose herewith…」,甚至跟別人爭執時會用上「quarrel」這個字,但原來這些詞彙已是他們祖父母那一輩才用的「出土文物」,雖然文法上沒有錯,但一般辦公室的商務文書卻較少用上這些較傳統正規的標準英語(Formal English),當地人看到這些「過時」英語難免覺得你有點脫節及奇怪。

至於要說得一口地道英語就更要與時並進,在日常生活學習非正式英語(Informal English),別人說話時要耳聽八方,無論在咖啡餐或酒吧隔離檯的對話、電視劇或棟篤笑talk show,抑或在公共交通工具上乘客的閒聊等等,統統是學習地道口語的最佳素材。最實際的學以致用方法就多跟當地朋友閒聊,讓你下次開會時可與客戶更「同聲同氣」。語言是活的,會隨着社會變化而演進,所以不能「食老本」,要不斷更新自我的英文用語database。

戒甩港式英語毛病

筆者在英國的公關公司有來自教育界的客戶,他們本身對合作夥伴的英語有一定要求,同時因為接觸過不少海外合作夥伴,深明港式英文的「特色」。筆者請教了有「北部伊頓公學」之稱的Rossall School的國際招生部總監Adam Cawkwell,分享了3個常見的港式英語毛病:

1. Greetings!

在亞洲,大家慣常在電郵,特別是通訊錄(Newsletter)的開頭以 「Greetings!」向對方表示有禮的問候或打招呼,但英國人卻甚少這樣使用,他們通常只簡單用上一句Hello或Dear…稱呼對方。

2. Kindly request

商業電郵最重要是言簡意賅,但港人有時過份有禮貌,導致句子冗長累贅。例如向他人提出要求時,會用「May I kindly request you...」,這亦不是英國人慣常用法,他們會用 「May I request you to kindly...」或是直接「I would request you to...」。

3. Add oil

香港人請避免在職場用上「add oil」這類港式英語,它們會令英國人摸不着頭腦,若遇上對英語較執着或嚴肅的行業,此舉會令人對你印象大打折扣。

積極做法:商務英語再培訓

不少企業高層或專業人士雖然英語底子不錯,但礙於在港較少全英溝通,加上放低書包太耐,少不免擔心自己的商業英語。以筆者經驗,其實不用太擔心,因為即使英語不夠地道,但憑藉在行業中的專業知識及經驗,已經具相當的競爭力了。若想惡補亦有很多渠道,上網搜尋關鍵字「ESOL」(English for speakers of other languages)或「EFL 」(English as a Foreign Language),即有大量資源;又例如BBC網頁(www.bbc.co.uk/teach/skillswise)有大量免費的短片和練習;Facebook專頁「香港英國・HK UK Support」有專為港人「入英隨俗」而設的Business English Master 15小時速成班,讓你可說得一口地道英文;亦可以報考IELTS及報讀備試課程,既可證明實力又可迫自己進修。

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook專頁「香港人在英國新生活」版主,到英國做開荒牛,成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女,由零開始,一家四口,冇人冇物移居英國,展開新生活。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

