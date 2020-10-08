移民英國｜IELTS攞高分未夠！ 英國商務英語貼士懶人包 糾正港式英語

筆者在大學主修繙譯，畢業後的工作，大多與文字及對外溝通有關，本來不太擔心自己的英語能力，但決定來英前，仍是報考了IELTS試試自己的英語實力，更報讀了備試課程。結果IELTS成績獲7.5平均分，相等於CEFR的C1、即第二高的等級，日常生活足夠有餘，但在商務溝通時，還是會感到自己的不足。

詞到用時方恨少 詞彙豐富加印象分

筆者備考IELTS時報讀備試課程，最大裨益是「用詞」上的開竅，因為要在IELTS取得高分的竅門之一，就是要表現出自己認識的詞彙夠多、夠豐富及不同層次。起初我並不太喜歡這種「自我炫耀」的評分要求，好像有點矯揉造作，但現在來到英國，要用全英語進行商業演說時，就發現「詞到用時方恨少」。原來用不同詞語或短語去表達相同意思很重要，說話時就不會經常出現重覆的情況；跟客戶溝通時，若能巧妙地運用豐富的詞彙，就可以增加印象分，提升洽談生意的成功率。

平日多留意時事 見客前勤做功課

當然，英語詞彙是要慢慢累積，並沒有一步登天的捷徑，但開會見客之前，還是可以作點準備工夫的。通常跟客戶present前，筆者會預先準備，為相關內容「袋定」幾個類近的詞語以作交替使用。舉例說，公關的角色就是要幫客戶解決問題，那我會想好除了「resolve the issue」外，還可以用上「iron out the problem」或是「find a solution」等英文短語，減少出現「詞窮」的尷尬情況。

至於平日的工夫，筆者就會多留意電視新聞，因為除了可學習當地主播的口音、增加自己的英語詞彙庫外，更可「儲定」閒聊的話題。因為跟英國人開會，每每會先跟你「熱身」，閒話家常，談談天氣、生活瑣事等，這些「儲定」的話題就大派用場，印象加分之餘，亦可以幫自己增強自信心，稍後開會可以更順利。

「入英隨俗」要學非正式英語

其實不少港人的英語程度都很不錯，不過，不少BNO持有人是70、80後，就要注意這一點——以往在學校學到的部份英文詞彙可能已經過時。筆者在英國的客戶朋友舉例說，香港人在電郵加上附件時會寫上「Enclose herewith…」，甚至跟別人爭執時會用上「quarrel」這個字，但原來這些詞彙已是他們祖父母那一輩才用的「出土文物」，雖然文法上沒有錯，但一般辦公室的商務文書卻較少用上這些較傳統正規的標準英語（Formal English），當地人看到這些「過時」英語難免覺得你有點脫節及奇怪。

至於要說得一口地道英語就更要與時並進，在日常生活學習非正式英語（Informal English），別人說話時要耳聽八方，無論在咖啡餐或酒吧隔離檯的對話、電視劇或棟篤笑talk show，抑或在公共交通工具上乘客的閒聊等等，統統是學習地道口語的最佳素材。最實際的學以致用方法就多跟當地朋友閒聊，讓你下次開會時可與客戶更「同聲同氣」。語言是活的，會隨着社會變化而演進，所以不能「食老本」，要不斷更新自我的英文用語database。

戒甩港式英語毛病

筆者在英國的公關公司有來自教育界的客戶，他們本身對合作夥伴的英語有一定要求，同時因為接觸過不少海外合作夥伴，深明港式英文的「特色」。筆者請教了有「北部伊頓公學」之稱的Rossall School的國際招生部總監Adam Cawkwell，分享了3個常見的港式英語毛病：

1. Greetings!

在亞洲，大家慣常在電郵，特別是通訊錄（Newsletter）的開頭以 「Greetings!」向對方表示有禮的問候或打招呼，但英國人卻甚少這樣使用，他們通常只簡單用上一句Hello或Dear…稱呼對方。

2. Kindly request

商業電郵最重要是言簡意賅，但港人有時過份有禮貌，導致句子冗長累贅。例如向他人提出要求時，會用「May I kindly request you...」，這亦不是英國人慣常用法，他們會用 「May I request you to kindly...」或是直接「I would request you to...」。

3. Add oil

香港人請避免在職場用上「add oil」這類港式英語，它們會令英國人摸不着頭腦，若遇上對英語較執着或嚴肅的行業，此舉會令人對你印象大打折扣。

積極做法：商務英語再培訓

不少企業高層或專業人士雖然英語底子不錯，但礙於在港較少全英溝通，加上放低書包太耐，少不免擔心自己的商業英語。以筆者經驗，其實不用太擔心，因為即使英語不夠地道，但憑藉在行業中的專業知識及經驗，已經具相當的競爭力了。若想惡補亦有很多渠道，上網搜尋關鍵字「ESOL」（English for speakers of other languages）或「EFL 」（English as a Foreign Language），即有大量資源；又例如BBC網頁（www.bbc.co.uk/teach/skillswise）有大量免費的短片和練習；Facebook專頁「香港英國・HK UK Support」有專為港人「入英隨俗」而設的Business English Master 15小時速成班，讓你可說得一口地道英文；亦可以報考IELTS及報讀備試課程，既可證明實力又可迫自己進修。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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