一家人 | 在家 · 瑜伽 | Lesson 3 - 瘦腰修腹訓練篇

最近秋風起，天氣開始轉涼就想躲在被窩中，舒舒服服地玩電話，懶惰一下。口裏說著要減肥，卻總是想出數萬個藉口不做運動。然而要成功練成「 馬甲線」，塑造完美身材又豈是一朝一夕就做到的事。如果你想告別「水桶腰」，同「車胎」講拜拜，有自信穿Crop Tops，就快來跟Amanda老師學習這6個可以瘦腰修腹的動作了！

熱身動作（貓牛式）：

(貓牛式並非一個體式，而是由兩個瑜伽動作組成，通常這兩個體式會組合成一組練習，再交替做。)

步驟：

1. 準備動作：四肢跪地，雙手與肩同寬，雙膝與臀同寬，手腕與肩膀成一直線，大腿與小腿呈90度。

2. 呼氣時（貓式）：身體保持跪姿，雙手撐地，慢慢拱背，腹部向內縮起，頭向下，下巴盡量貼近胸口，眼晴看肚臍。

3. 吸氣時（牛式）：背部下凹，頭慢慢往上看，盡量向上伸展頸部。

4. 重複做3-5次後休息。

此動作可伸展脊椎，增強背部柔軟度；能夠緩解腰背酸痛，同時有效促進腸胃蠕動、改善便秘；但注意不要縮膊、頸部和腰部切勿過度後仰。

動作一（鳥狗式）：

步驟：

1. 以四足跪姿開始，肩膀、髖關節與膝蓋呈現90 度，保持腰背平直，不要塌腰。

2. 左手往前延伸，同時間右腳往後延伸，過程中注意腰背依然維持平穩，盡可能將身體呈現一個水平線。

3. 將左手與右腳收向腹部，讓左手肘輕觸右腳膝蓋。 下巴微收，不要抬頭或低頭。

4. 每邊各做5次。

此動作能訓練全身穩定性，尤其是背部、臀部及腹部肌群，同時亦可修飾手臂。但注意初學者若感覺較難控制，可選擇只抬手或抬腿的動作，以確保核心肌群穩定。而若有手碗痛、下背痛、跪下時膝蓋痛亦不建議進行。

動作二（跪姿側抬腿 ）：

步驟：

1. 以四足跪姿開始，雙手撐地，頸部到腰部呈直線，雙膝與髖部同寬。

2. 用側腹及臀部的力量，抬起右腳，將右腳膝蓋往右肘彎曲呈 90 度，同時左手向前伸。

3. 停留5個呼吸後，慢慢回到起始位置，換邊再做。

此動作針對側腹和臀部肌肉，在整個過程中，記得保持收腹、平背，骨盆亦不要抬起；若屈腿時壓緊側腰肌肉，效果會更好。

動作三（平板支撐交替抬腿）：

步驟：

1. 俯臥在瑜伽墊上，雙肘撐地，手臂與地面保持垂直。肩膀、腰背、臀部和踝關節呈一條直線，雙腿與肩同寬。

2. 雙腿交替向上抬高，抬腿時需要挺胸收腹，上半身保持不動。

3. 放下時慢慢吸氣，抬腿時呼氣。

4. 每邊停留10秒。

此動作有助鍛煉核心肌群，亦是一種力量訓練，有助促進新陳代謝而加快燃燒脂肪的速度， 有利瘦身。惟注意，切勿勉強硬撐，導致腰部借力，需適時休息。

動作四（側腹抬腿）：

步驟：

1. 側躺在瑜伽墊上，肩膀與手肘成直線，手肘彎曲，前臂向前貼地撐起身體，另一隻手自然垂放在身前撐著，保持身體平衡，雙腳併攏伸直。

2. 慢慢抬起左腳，與地面成45度角，注意腿部伸直，重覆10次，換邊再做。

3. 熱身完畢後，吸氣，將雙腿抬起，抬至最高點，用腹部力量控制身體，雙腳伸直。接著呼氣，將雙腿放下，此為一個完整動作。

4. 每邊做5-10組。

此動作能鍛煉側腰和大腿肌肉，消除不易減掉的腰側贅肉，使腰部曲線更完美。但注意抬腿時動作緩慢，不要過快且衝擊力太大。亦切勿借頸部發力。

動作五（肘觸膝捲腹）：

步驟：

1. 平躺在瑜伽墊上，左腳屈膝，右腳踝置於左腳膝蓋。

2. 單手輕放頭部，避免頸部拉傷，呼氣用力時左肘輕觸右膝，另一隻手穿過大腿，肩膀離地使身體離開地面，停頓後回到開始位置。

3. 換邊重覆動作10次。

此動作亦是鍛煉側腹肌群，有助練成曲線。建議速度放慢，先做正確為主，再慢慢增加次數。

動作六（剪刀式抬腿 ）：

步驟：

1. 平躺在瑜伽墊上，手肘放地呈90度與肩膀呈直線，將胸腔提起，保持收腹，雙腿慢慢抬高至45度，懸空伸直。

2. 雙腿像剪刀一樣交叉擺動，來回做10次。

3. 最後抱膝休息，或可以選擇盤腿前彎，放鬆腹部肌肉。

此動作主要訓練核心肌群與側腹肌群，既能練出馬甲線，亦可以瘦大腿內外側肌肉。但過程中注意雙臂固定同一位置，雙腳交疊擺動時亦要保持伸直和收腹。

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