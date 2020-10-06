Toyota MR2｜愛上香港原裝行貨平民法拉利經典彈燈 年輕音樂人錫到燶零改裝唔飛車

音樂人玩第二代豐田MR2車齡比自己大：玩車沒分年紀

年輕音樂人Terry Chan身後的藍色香港行貨Toyota豐田MR2，不過大他數年，「有些前輩也會問為何如此年輕會喜歡這類車，我說：『玩車沒分年紀』。」對他來說，駕駛一輛比自己年齡還大的車，大概有點趣怪。

中置後驅小跑車 未曾離港意義更大

雙門雙座及中置後驅的Toyota MR2，是豐田1984至2007年間生產的跑車，共分三個年代。Terry的屬第二代，編號SW20。「這代生產期最長，有十年這麼長。三代來說，看外形已經很好大分別。」第一代MR2，外形像個盒子，四方起角，有種八十年代的味道。「我這部第二代，車身剛性、所有部份都整得更好，外形參考法拉利，所以有『平民法拉利』之稱。」至於第三代，Terry覺得有點似保時捷的Boxster，不論是車身前後，或是頭燈也甚有保時捷影子，不過是「縮水版」。

「第二代的外形是吸引的，駕駛時，你不會覺得這車很老舊，但你知道它是舊車，因為它的線條用上流線型。」如果說舊車的特點就是四四方方，似個火柴盒，那麼流線形就是車款演變的證明，看現在新車多「圓潤」就知。「不是個個人都喜歡車的起角位，我自己覺得有些位起角就足夠，比如車的四角位。」它的MR2是香港行貨，比其他水貨版本少了一對車頭的橙燈，也比起其他來自日本的JDM，意義更大。「行貨車比我感覺特別點，特別在香港行貨落地這麼長時間，正常未曾出口，可以在香港行走那麼多，有一定的歷史。」

NA版反應直接 享受山路操控

MR2分五期，每期不過是外表些許的不同，有時連他也未必分得出。「初期的燈跟尾期的不同，我這部是尾期燈，是兩個圓形，前期是直燈。」他的更是自然吸氣版，與Turbo版分別在於尾沙板上的標誌。「Turbo版的話，很多人都覺得很難駕駛，因為高速行駛時易擺尾；但慢慢駕駛的話，NA版跟Turbo版都是差不多。」兩者相比，他更愛自然吸氣的車，因為踩多少，就去多少。「我覺得山路最好玩，這類車的軚感路訊很多，可能過壆都會震。新車很多時用上電軚，轉彎真的是一隻手都可以控制，沒了玩車的感覺。」猶記得初接觸時，還不太習慣它的「好玩」與直接，最怕是帶它上斜路，用了約一星期，才懂享受它的直接。

吸引他的是經典外表及彈燈，也因為它的中置引擎。「Toyota MR2是第一部日本中置引擎的跑車，好有代表性。中置引擎是引擎艙在兩個乘客位後面，駕駛時，聽到引擎在你後面發出的聲，跟前置引擎的聲很不同。」中置引擎的車通常的前後重量分佈，多是50:50，駕駛感的確比其他車種不同。「因為中學時期，大家都知《頭文字D》，很多主角車都是駕駛彈燈車，當時AE86或RX7都是後面有兩個位，惟獨MR2沒有，我就留意到這事，開始找它的資料。」

「其實MR2不是太能飆車的，要飆車不會買MR2，這些車太快的話，我會怕。」即使有極大改裝空間，Terry寧可保持原裝，慢慢揸。「平時一定泊在室內停車場，不常駕駛的話，會找個車套套住以免有塵。」從不駕駛它到泥地，也少行高速公路，因為怕彈石。「一輛經典車最重要是駕駛在路上，不似是現代車，是有種吸引力，令你多看幾眼，對我來說，它絕對是經典車。」買它時，JDM熱潮尚未興起，現在有價有市，也越升越有，哪會賣嗎？

「可能到我有另一部喜歡到不得了的時候，才會賣。」他說。

1990 Toyota MR2 SW20：

引擎形式： 自然吸氣3S-GE引擎

汽缸容積：1,998c.c.

最大馬力：121ps@5,600rpm

峯值扭力：17.9kgm＠4,400rpm

傳動形式：中置引擎，後輪驅動

傳動系統：5前速手動波箱

長x闊x高：4,181x1,700x1,240mm

採訪：梁苡珊

攝影：尹彥翹、徐浩軒

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！