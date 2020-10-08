領養柴犬｜繁殖場棄犬後肢變形 遭綁室外日曬雨淋 新主人花4萬醫治「只想牠開心生活」

柴犬終獲有心人領養，獸醫檢查後指膝蓋異位須做手術

9月初時，獨立義工Daphanie Lui收到朋友求助指，其家附近有一柴犬長期被綁於屋外，雖不缺糧水，然而卻要日曬雨淋。「日間時三十多度，很熱都在室外；直至有一天雨下得很大，我去看牠，真的仍在外被雨淋得濕透。」Daphanie有感這情況就像大圍被養在室外的雪橇犬，「其實牠根本就是第二隻Milk Milk，只不過是牠較幸運，主人肯放手。」

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及後，Daphanie曾嘗試跟狗主周旋，希望他能將柴犬放回屋內，然而對方拒絕。「後來才得知，柴犬已經8歲，原本是繁殖場的公犬，曾去了幾手主人後輾轉來到該狗主手上。然而狗主家人不容許柴犬進屋，其中一個原因是柴犬的毛掉得厲害。」Daphanie於是嘗試勸喻狗主，為柴犬另覓能提供合適環境的主人，然而不果。最終Daphanie聯絡到業主，由業主成功勸喻狗主讓她接走柴犬。

柴犬獲獸醫檢查後指，估計其過往在繁殖場被長期困籠、缺乏運動，導致後肢發育不良、肌肉萎縮及膝蓋異位。儘管醫治膝蓋異位的手術費用或需4萬元，但幸運地柴犬最終也找到暫托媽媽K Wong並領養牠作家中一分子，被獲易名為Toro。「既然牠都適應到我們家的環境，又這般乖巧，那為何我們不養牠。雖然牠是年紀大一點，可能日後也要做手術，但倘若我們不養牠，我會擔心將牠給了另一個人，那人。會否好像我平時般待牠好。」K媽媽認為遇Toro的相遇是緣份，希望日後能讓Toro安享晚年、給牠一個快樂又舒適的生活。

記者：蘇敏婷

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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