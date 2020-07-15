偷拍｜丈夫偷拍裙底成癮 因焦慮不安宣洩情緒 精神輔導首先要修補婚姻關係

偷拍為發洩情緒 從中獲快感及成功感

彥楓從偷拍中獲得快感及成功感，以揮去生活中的不安感與無力感，故偷拍成為了他宣洩情緒的途徑，最後他在老婆（子欣）的威迫利誘下來到我診所。兩個星期前，子欣在彥楓的手機發現十多張的偷拍裙底照，一點都不驚訝，因為這已經不是首次發現，她早前已在彥楓的手機發現過兩次類似的照片。子欣心感彥楓一而再、再而三地做出越界的行為，雖暫時沒因此而受牢獄之災，但有感問題嚴重，如不積極解決，將來很有可能面對法律制裁。

初次會面，我只與彥楓傾談，他自言自小活在別人的操控中，由求學時期的學校選擇，乃至升學時的學科選取，甚或是課外活動、運動興趣等，都由父母全權主宰，即使他很討厭游泳，但因父母堅持此項運動對其哮喘極有幫助，他都強迫自己一直學習直至大學。

他形容，工作前的人生，只有學習網球是唯一不令其反感的經歷，甚至可以形容為唯一讓他感到歡愉的活動，雖然剛開始他也是在身不由己情況下學習的。可是，由於網球要求密習式的練習來保持水準，彥楓又正值會考期，難以同時兼顧學習與網球訓練。結果，他本是滿有潛力代表香港隊到海外比賽，卻因抵受不了訓練的壓力而放棄甄選；同時又太專注網球而拖垮學業成績，會考成績強差人意。最後，彥楓的父母替他選擇到外國升學，雖然他對選修的經濟科無甚興趣，卻也待了4年，順利畢業。他坦言，由中學開始，已經常有偷拍的衝動，有幾次按捺不住，偷拍了女同學的長腿照，再帶回家中看着照片自慰。

我再探究其拍照的因由，彥楓也說不出所以然，他直言很享受拍照時那種偷偷摸摸的快感，拍了又不為人知的「成功感」，更令他在自慰的過程更加興奮。我抽絲剝繭地進行分析，發現彥楓一旦要面對非自願的事時，衝動就油然而生，偷拍過後，他就能以較寬容的心態來面對未知的將來。

偷拍的行為，在認識了子欣後得到短時間的紓緩。彥楓說拍施的4年間，類似的衝動幾乎沒有浮現過；可是，結婚才半年，偷拍的慾念又再蠢蠢欲動，彥楓忍無可忍下重蹈覆轍。

隨後，我再與子欣會談，了解他們婚姻狀況，她自言對彥楓沒甚要求，只要求他包攬家頭細務，子欣就全無怨言。然而，彥楓自小備受保護，十指不沾陽春水，即使婚後因遷就子欣而努力學習，也達不到她心目中的標準。子欣每天下班回家，總會抱怨家中種種，不單吵得不停，矛盾更導致他們連對性事都提不起勁。

相信大家也猜到，彥楓偷拍是源於成長與生活中的不安感與無力感。他的成長路上，走在非自願又滿是未知的途上，焦慮與不安的情緒來襲，偏偏找不到宣洩口，偷拍帶來的快感，正好為自己的情緒找到出口。投身社會後，找回人生自主權，壓力得到短暫的緩衝，衝動的行為也隨之消失。婚後，焦慮感卻又因子欣對家務的種種要求而重新出現，彥楓因而再次藉偷拍讓自己得到喘息的空間。

要解決彥楓的偷拍行為，就必須解決他與子欣之間的衝突，在往後的諮詢，我邀請他倆共同前來，除了處方藥物，亦輔導他們溝通及相處技巧，同時慢慢調整心態，放下對彼此的執着及要求。雖然，他仍未步上完全康復之途，但也是漸入佳境，偷拍的行為不復再，只是偶有一閃而過的念頭，但我相信只要持續覆診，這些念頭很快便成過眼雲煙。

撰文：精神科專科醫生麥棨諾

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！