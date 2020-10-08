足底筋膜炎│鞋頭越翹越易生筋膜炎 美大學硏究指走路省力肌群反而欠鍛煉

鞋頭上翹或增患足底筋膜炎風險

不少波鞋品牌的廣告強調鞋的設計外，着力宣傳鞋履設計對足部及步行走路的幫助及功能。當中最常見的鞋履設計，便是鞋頭向上翹的設計（基本上大部份跑鞋都沿用此設計）。相對於其他關於鞋踭甚至鞋底的硏究，如鞋踭的吸震力，針對鞋頭翹度（Toe Springs）的硏究反而很少。直至近日，美國終有針對鞋頭翹度對足部影響的硏究，結果發現隨着鞋頭翹度的角度不同，亦相應影響正常足部的功能，或有機會增加患上如足底筋膜炎等毛病。

來自美國哈佛大學、紐約州立大學水牛城分校及德國開姆尼茨工業大學的學者於9月時在自然科學硏究期刊《Nature》發佈關於鞋頭翹度對足部日常功能影響的報告。他們找來13名體格健康，無足部相關疾病的自願者，穿着硏究人員特製呈不同鞋頭翹度的涼鞋作檢測，檢查在不同頭翹度角度下，對足踝關節及肌肉所受的影響。

硏究顯示，鞋頭上翹的角度越高，平衡關節所須要使用的力量越低，代表使用者在穿着鞋頭上翹的鞋款時，對足底內在肌的需求會減低，所以有說此類鞋款可令走路時能省力一點。

足底內在肌在步行時，扮演了相當重要的角色，當我們邁步向前行（足部推進期，propulsive phase），足部的蹠趾關節（MTP）中的蹠骨頭和趾骨因接觸地面而承受重量，地面的反作用力會令蹠趾關節產生更多屈曲動作，在這個時候，足部內在肌群便會作對相應調節，令關節穩定，得以平衡。

但如長時間穿着此種鞋款，可能會令足部內在肌群缺乏鍛煉而變得無力或僵硬，或會影響足部正常功能，有機會造成扁平足或足底筋膜炎等足部毛病的發生。

硏究人員指出適當的足部肌肉收縮，是可防止在高負荷下拉傷足底腱膜。他們又舉例指在工業化國家的工人，每天要走4,000至6,000步，日積月累下，不可少看穿着有鞋頭翹度鞋款所帶來的影響。

資料來源︰Sichting, F., Holowka, N.B., Hansen, O.B. et al. Effect of the upward curvature of toe springs on walking biomechanics in humans. ,Sci Rep 10, 14643 ,17 September 2020

撰文︰李飛

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