足底筋膜炎│鞋頭越翹越易生筋膜炎 美大學硏究指走路省力肌群反而欠鍛煉

鞋頭上翹或增患足底筋膜炎風險

不少波鞋品牌的廣告強調鞋的設計外,着力宣傳鞋履設計對足部及步行走路的幫助及功能。當中最常見的鞋履設計,便是鞋頭向上翹的設計(基本上大部份跑鞋都沿用此設計)。相對於其他關於鞋踭甚至鞋底的硏究,如鞋踭的吸震力,針對鞋頭翹度(Toe Springs)的硏究反而很少。直至近日,美國終有針對鞋頭翹度對足部影響的硏究,結果發現隨着鞋頭翹度的角度不同,亦相應影響正常足部的功能,或有機會增加患上如足底筋膜炎等毛病。

來自美國哈佛大學、紐約州立大學水牛城分校及德國開姆尼茨工業大學的學者於9月時在自然科學硏究期刊《Nature》發佈關於鞋頭翹度對足部日常功能影響的報告。他們找來13名體格健康,無足部相關疾病的自願者,穿着硏究人員特製呈不同鞋頭翹度的涼鞋作檢測,檢查在不同頭翹度角度下,對足踝關節及肌肉所受的影響。

硏究顯示,鞋頭上翹的角度越高,平衡關節所須要使用的力量越低,代表使用者在穿着鞋頭上翹的鞋款時,對足底內在肌的需求會減低,所以有說此類鞋款可令走路時能省力一點。

足底內在肌在步行時,扮演了相當重要的角色,當我們邁步向前行(足部推進期,propulsive phase),足部的蹠趾關節(MTP)中的蹠骨頭和趾骨因接觸地面而承受重量,地面的反作用力會令蹠趾關節產生更多屈曲動作,在這個時候,足部內在肌群便會作對相應調節,令關節穩定,得以平衡。

但如長時間穿着此種鞋款,可能會令足部內在肌群缺乏鍛煉而變得無力或僵硬,或會影響足部正常功能,有機會造成扁平足或足底筋膜炎等足部毛病的發生。

硏究人員指出適當的足部肌肉收縮,是可防止在高負荷下拉傷足底腱膜。他們又舉例指在工業化國家的工人,每天要走4,000至6,000步,日積月累下,不可少看穿着有鞋頭翹度鞋款所帶來的影響。

資料來源︰Sichting, F., Holowka, N.B., Hansen, O.B. et al. Effect of the upward curvature of toe springs on walking biomechanics in humans. ,Sci Rep 10, 14643 ,17 September 2020

撰文︰李飛

-----------------------------

