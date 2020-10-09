雙十｜禁書《國民黨員毛澤東》見證統戰教育失敗 從馮淬帆說到作者李戡

李敖兒子李戡北京大學畢業寫禁書《國民黨員毛澤東》

早前中秋長假，有心情、時間看畢「最後的中華民國魂」馮淬帆於9月30日的整場演講（三立電視台一刀未剪版本上載到YouTube）。

他被邀在國民黨國際部舉辦首場「國際民主沙龍」中發言時，稱習大大為土皇帝，不算新聞，可他在國民黨主席江啟臣5呎距離面前，痛罵馬英九賣國，卻成台港與海外華文媒體的報道焦點。

馮淬帆76歲，半退江湖，頭腦卻清醒，不含糊表達他堅決反共，認定與中共合作不會有好結果。他批評馬英九當賣國賊，乃因為看到他卑躬屈膝。至於台灣歌手歐陽娜娜在對岸國慶晚會上演唱《我和我的祖國》，他回應指她要賺人民幣不能不唱，只是欠風骨而已，情有可原。

馮淬帆沒有與時代脫節，叫我想起李戡（李敖兒子，1992年生）那本少人談論的書《國民黨員毛澤東》，因為兩人同樣專注憂慮國共合作這問題。

《國民黨員毛澤東》書名令人驚聳，可是比較起旅英作家張戎與英籍丈夫Jon Holiday合著那本暢銷書《Mao: The Unknown Story》（2005），便太寂寞。該本英文書在歐洲和北美都曾上暢銷榜，後來還被繙譯成30多種文字，影響力遍及國際。中文版《鮮為人知的故事——毛澤東》則由香港金鐘出版社推出。該份毛澤東編年史記，令某些人緊張，於是招惹《海外學者評〈毛澤東：鮮為人知的故事—傳記還是杜撰〉》出現反擊，好不熱鬧。李戡的《國民黨員毛澤東》由明報出版社於2014年6月首發，並在7月參加香港書展，還在會場舉行李敖、李戡父子演講會。該天座無虛席，少說有二千人，從深圳趕到現場者眾，熱鬧鼎盛場面罕見。今天上YouTube，還可看到該場演講紀錄。

當日觀眾反應和提問皆熱烈，而會後索取李氏父子簽名者亦甚眾，我以為該書後來會在媒體上引起大量討論，實情卻不。原因或許是，該書鋪陳史實為主，連毛澤東於1925年親手簽名的原本文件也有5份，到今天還未有人出面說是造假。此外，李戡列出參考書60多本，而全書附註更多達384條。要挑戰李戡者實在困難，不談學問修養比拼這一點，光是說搜集資料這種死工夫，已很難跟得上他。那麼李戡在書中所發表言論，有甚麼可攻擊呢？所以至今，我仍未見有人評論這本書。

李戡花大量時間和工夫，研究第一次國共合作，陳述和解釋第一次國共合作—1923年毛澤東加入國民黨，其實沒發表甚麼強烈意見。只不過資料很多摘自李敖收藏的原件檔案，包括國民黨中執會會議記錄，當年毛澤東出席十五次 ，國民黨自己都忘得乾乾淨淨，書在「附錄二毛澤東在國民黨內大事年表」羅列了毛加入國民黨前因後果，一目了然。李戡只希望提供寶貴資料，讓現在想進行第三次國共合作的人參考。

李戡於2010年從台灣到北京大學唸經濟系，2014年畢業，其間他寫作這本歷史書，而他不站在北大觀點，也不表現北京腔調和氣氛，亦不包含大陸元素。北京大學4年經歷，讓李戡更看清楚中國共產黨，這事實令人意外。中共統戰教育，並非百戰百勝，在台北出生的李戡，到北大讀4年書，也仍舊成為青年馮淬帆。

李戡眼見現在台灣政治和工商界領導人，這麼熱情和義無反顧，源源不絕到大陸，尋求合作。他感覺焦慮，慌怕台方吃虧。作為文化人，他對台灣政治和工商界領導人沒有甚麼影響力，他只能做的事，是寫一本陳述第一次國共合作的史料書，希望現在正要前往大陸尋求合作的台灣政治和工商界領導人多吸收歷史經驗，不要重蹈覆轍。

馮淬帆與李戡在今天台灣皆非主流，基本上屬人微言輕那一類。不過，在資訊發達社會，邊緣人皆有發言機會，而微弱聲音仍有記錄下來。

在言論自由社會，金石良言沒受重視，屢見不鮮，甚至司空見慣，然而總會遇到有緣知音人。

馮淬帆與李戡皆是明白人，流暢說出自己心底話，盡己本份，會感愉悅滿意。至於產生影響力多少，則安天命，非他們重視和關注事矣！

撰文、攝影：張錦滿

編輯：鄒仲安

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