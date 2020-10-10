Kodak手錶｜懷舊菲林設計包裝 附即棄菲林相機

Kodak與意大利手錶品牌D1 Milano合作，推出限量版Kodachrome Analog手錶。

Kodak最近因為製作疫苖而股價上升，不過Kodak最出名還是生產菲林，最近更推出了一款手錶。意大利手錶品牌D1 Milano與Kodak合作，推出限量版Kodachrome Analog手錶，名字是按1935年Kodak推出的首個彩色正片菲林而命名，設計則採用Kodak菲林盒的經典紅與黃色。

Kodachrome Analog手錶採用聚碳酸酯製作錶殼與錶盤，黑色基調配上Kodak的紅、黃兩色，相當搶眼，有一份懷舊味，玻璃錶盤上顯示日期的位置裝嵌了相機鏡頭所使用的凸透鏡，更有懷舊感，錶底則刻有Kodak菲林Logo。手錶採用金屬錶框，直徑40.5cm，可達5ATM的防水性能。

最有趣的是包裝，收納手錶的鋁製圓筒以仿菲林筒設計，包裝盒亦像Kodak的菲林盒，而且附有一部Kodak即棄菲林相機，整個包裝都有一陣analog的復古味，可以懷緬舊日analog時光。

售價：$2,200

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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