台灣旅遊｜慢遊苗栗客家山城 親手做窯烤麵包 4大DIY體驗活動

苗栗距離台中只有一小時車程，有客家山城之稱，當中南庄及三義鄉更得到國際慢城組織認證，是城市人放鬆的好地方。這次水金想跟大家分享4種體驗活動，適合一家大細或朋友情侶前來感受苗栗的漫活風情及客家文化，下次飛台灣時記得來苗栗玩吧！

1. 窯烤麵包DIY

隱藏於山林間的貝岩居農場是老闆的祖屋，老闆自己搭建磚窯，主推天然發酵老麵、農場在地食材及手工柴燒窯烤的歐式麵包，網路上獲得良好的口碑。老闆兒子順應青年返鄉熱潮，創立了DIY窯烤麵包活動。老闆早一晚發酵麵糰，客人只要依循兒子的教導搓揉麵糰及造型，再以柴燒窯烤30分鐘，麵包就出爐啦！外皮酥脆內部鬆軟的麵包，令人一口接一口的吃不停呀！

貝岩居農場

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村13鄰龍騰3號

活動費用：380台幣（約103港元）

*窯烤麵包DIY須於前一晚下午5時前預約，詳情查看Facebook專頁

2. 手工鹽鹵豆腐

大多數傳統豆腐在製作過程中加上石膏作為凝固劑，而穿龍老屋豆腐坊卻採用海水日曬的鹽鹵，加上大豆和水，做出一板板扎實的豆腐，以及其他豆製品如豆干、豆花以及無糖豆漿。店家首先跟客人講述豆腐的原料及示範製作過程，接下來就是客人大顯身手的時間，從豆漿加熱、加入鹽鹵攪拌煮成豆花、倒模、擠出水份到除模都要親力親為，鹽鹵豆腐就這樣完成啦！

穿龍老屋豆腐坊

地址：苗栗縣公館鄉福基120號

活動費用：500台幣（約135港元）

*DIY教學須預約

3. 客家擂茶體驗

位於勝興車站老街的十六份人文茶館，除了提供客家美食，還可以體驗客家擂茶手作。店家準備了圖文並茂的雙語教學指示及食材，兩人合力把花生、南瓜籽、芝麻、茶葉等材料放進擂缽，再利用擂捧把食材磨碎，最後加入擂茶粉及熱水就完成客家擂茶啦！品嚐擂茶時加入玄米，配以麻糬一同享用十分美味，吃過點心後更可以到附近搭乘Rail Bike或龍騰斷橋走走。

十六份人文茶館

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興53號

營業時間：上午10時至下午6時

活動費用：280台幣（約76港元，二人份）

4. 彩繪杯墊、磚雕DIY

來到有「紅磚的故鄉」之稱的苗栗苑裏遊玩，不得不到金良興觀光磚廠參觀，更可以體驗彩繪杯墊、磚雕DIY。彩繪杯墊創作過程十分簡單又輕鬆，花半小時左右把紅磚圖案上色，是老少咸宜的DIY體驗活動。完成的彩繪杯墊帶回家也很實用，因為紅磚十分吸水的。磚雕相對上是比較花時間及心思，客人透過模仿圖案畫稿或自創雕刻灰色的磚胚，完成後需要花3天時間陰乾燒等程序，最後的完成品須要郵寄回家。

金良興觀光磚廠

地址：苗栗縣苑裡鎮山腳里錦山71之17號

營業時間：星期三至日上午9時至下午5時（星期一、二公休）

活動費用：彩繪杯墊180台幣（約49港元）、磚雕350台幣（約95港元，不含郵費）

撰文：蒲．臺島 Gold2TW

攝影：水金、Simon

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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