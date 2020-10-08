貓咪環遊世界｜打工仔裸辭踩單車訪21國家 途中收編流浪貓開「1bike1world」 分享旅遊點滴

蘇格蘭男子帶貓咪踩單車遊世界 開YouTube頻道1bike1world獲15萬訂閱

都市人生活營營役役，不少人會趁假期出走他國放鬆。來自蘇格蘭一個小鎮的年輕人因厭倦了朝九晚五的生活，決意騎上單車環遊世界。在旅途中巧遇一隻流浪貓，成為他的旅伴一起遊歷世界。

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31歲的Dean Nicholson來自蘇格蘭一個小鎮。有天他突然厭倦了朝九晚五的生活，毅然放下一切踏上騎單車環遊世界的旅途。他由蘇格蘭起行至阿姆斯特丹，途經比利時、希臘和瑞士等國。

在前往波斯尼亞的路上，Dean在穿越黑山（Montenegro）時，聽到身後有貓叫聲，回頭一看原來有隻貓貓追隨着自己的單車。Dean擔心牠獨自在山上有危險，遂把牠帶下山，檢查牠身上有沒有晶片，檢查後發現牠原來是隻浪貓。Dean說當時浪貓累得躺在自己肩上睡覺，「我猜牠想跟我一起環遊世界」，於是為牠取名Nala，為牠辦了寵物護照，陪伴自己旅行。

在過去兩年，Dean攜着Nala到訪過21個國家，未來將會前往希臘的動物收容所做義工。Dean表示，Nala令他學懂享受慢活。他現在每到一個國家都會停留久一點，帶Nala到樹林或沙灘玩。Dean用作記錄與Nala旅遊點滴的YouTube頻道，目前已有15萬人訂閱，廣告收入足夠為他負擔單車維修費和買罐罐的開支。

資料來源：BBC、IG@1bike1world

撰文：陳曉欣

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