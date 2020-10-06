乳癌｜工作狂為飲新抱茶忍受手術化療電療 康復後棄全職工作義教病友氣功

乳癌為女性頭號癌症 香港日均12人確診

乳癌是香港女性十大癌症之冠，同時亦是女性第三位致命癌症，僅次於肺癌及大腸癌。據統計，香港平均每日有12名女性確診乳癌，每15名女性就有1人在一生中有機會患上乳癌。經歷此等大病，人或許會有一些轉變。乳癌康復者伍妙奇（Milky）曾是工作狂，連治療期間也只告假半日，繼續如常工作，豈料癌癒後突被公司解僱，讓她放慢腳步，放棄全職工作，在空閒時義教病友各類氣功，互相扶持。

2013年某日，Milky在洗澡期間突然發現左邊乳房有硬塊，檢查後證實為乳房原位癌，當時沒有擴散，亦稱「乳癌零期」。Milky說：「當時我身體無甚異樣，不過經常工作得天昏地暗、食無定時，或許是這些原因導致患癌。」確診一刻，Milky只想着有何治療方法，從未擔心過會惡化，「因為是原位癌，手術切除後有機會連電療都不用做，怎料在手術前夕再檢查，發現淋巴有三粒惡性腫瘤。最後要『食全餐』，即手術、化療、電療都要做，還要一直服荷爾蒙藥。」治療期間做過4次化療、30次電療，不過Milky卻從未停下來。她說：「如果下午要做化療，我就在上午做好工作、開會，再去化療；上午要電療呢，我就下午回公司工作。至於真的不能上班的日子，就會將工作帶回家完成。」

為飲新抱茶積極抗癌 義教同路人氣功

因為怕家人擔心，Milky當時沒有跟父母交代，只有剛剛癌癒的二嫂知道她患癌，她更介紹Milky參與香港癌症基金會的活動。起初參加瑜伽班和不同講座，後來再參加八段錦班，調整自己的身心靈，放鬆心情面對癌症。Milky說：「當時認識到一位朋友，她說自己能夠康復，是因為想飲新抱茶。我聽罷後覺得我都要飲新抱茶，而且我還要有兩個仔，他們才三歲，有排都未到，條路仲有好長！」自此，Milky就更積極面對癌症，又學習易筋棒、導引養生功十二法、功前熱身術，「透過氣功去改善健康，不會說學完一套就夠，其實是學極都唔夠，不同氣功各有好處。」

經歷近十個月的康復期，Milky突然被公司解僱，這卻成為她改變生活節奏的助力。她說：「以前比較緊張，要很快完成全部工作，但患病後就覺得自己應該慢慢停下來。」她現時於保險公司從事後勤核對資料工作，每星期只上班三日，並只在上午工作，為的就是預留兩日到香港癌症基金會成為義務導師，教人易筋棒、功前熱身術等，「跟同路人一起做運動、教他們做運動，可以對他們起鼓勵作用。」

氣功改善健康 令患者重拾自信

Milky指，易筋棒能活動上肢，對伸展很有幫助，而功前熱身術則包含氣功元素，能調身、調心、調息，透過慢慢呼吸及放鬆心情，按摩內臟，亦能令呼吸更暢順，令血液循環更好，「上課並非只做運動，化療會令患者口齒變得一般，性格也沒那麼主動，當你跟他傾談多點，加上集體做運動，提升自信和變得積極後，可以令他變得開心得多。」Milky的學生Dinkie也是乳癌康復者，她認為做化療後，筋骨變得繃緊，但上過Milky的課堂後，筋骨靈活得多。Dinkie說：「因為大家是同路人，溝通似乎好一點，很有共鳴，有些事不用說出口，或者只講少少，對方已經感受到你想講甚麼。」

Milky有時還會帶同一對孖仔一同上課，雖然他們只得10歲，但似乎也知道媽媽的經歷。Milky說：「當年他們經常會問『媽咪點解你成日食藥？』我就答『俾你哋激嬲咪要食藥』，就這樣輕輕帶過。」到兒子慢慢長大，他們有時會問Milky為何要去基金會做義工，「總之就問好多『點解』，我只叫他們自己留意一下。」Milky覺得，兩個兒子現在已經知道她曾患癌，不過彼此沒有明言過，「始終年紀還小，怕他們消化不了。」因為Milky要教班，家中無人有空照顧兒子，所以Milky索性帶他們一起上課，「我在家練習時，他們都會跟着做。去上課時，他們也有板有眼，能幫忙教其他姨姨。我覺得他們頗有愛心，不知道他們在哪裏學的，可能自小見我做義工，潛移默化下覺得要幫助別人吧。」

記者：李煒汯

攝影：張志孟

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