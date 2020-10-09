健力士｜最多Subaru車巡遊 1,751部破世界紀錄

健力士世界紀錄活動還有Subaru美國部門參與捐款，更預告了第二代BRZ新車

Subaru車主們早前打破健力士世界紀錄，不過，這個紀錄其實只有他們可以打破，因為是最多Subaru同時巡遊的紀錄。過去的周末，在美國有這個一年一度的最大型Subaru車主活動Subiefest 2020舉行，這個活動集合了1,751部同品牌的汽車巡遊。

原來這個紀錄一直都存在，今次更是大幅度打破。2015年創下的紀錄是549部車。雖然創下這個紀錄看似意義不大，但其實今年活動沒有發售門票，只是參加者進行捐款給Feeding America組織，而受惠機構包括兩間食物銀行Los Angeles Regional Food Bank以及Second Harvest Orange County。原來做善事，就更有意義啦！

而且不只是車主捐款，Subaru美國部門都有出手，原本這次捐款活動，合共只可以提供到241,800分餐點給有需要人士，Subaru美國就捐款至可以提供500,000份餐點給受這次疫情所影響的人。

「在這個艱難的時期，很多人都為了生活而煩惱，我們希望透過捐款給Feeding America，能為有需要的人提供援助。我們要照顧自己的安全，而在能力範圍內亦記得要伸出援手。」Subaru美國部門的高級副總裁Alan Bethke說。

而且在今年Subiefest，Subaru還有預告了第二代BRZ新車，早前亦有在網上流傳圖片，預定和Ascent及Legacy一樣，採用2.4公升渦輪增壓引擎，最大馬力260hp，峰值扭力376Nm。

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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