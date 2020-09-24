香港工藝｜床褥都有得維修 改短改窄減浪費 71歲老師傅入行半世紀：依家唔興維修啦，買過張新仲乾脆

潮流興環保，傢俬維修翻新不是新鮮事，但原來床褥都一樣可以維修，71歲的老師博劉文昌，在床褥行業打滾半世紀，改短改窄換彈簧都難不倒他。

香港人很多都是無殼蝸牛，不時要搬來搬去，奈何香港樓寸金尺土，傢俬尺寸長了一吋就是一吋，任你再塞都不會塞得落，每當搬家，不少簇新的傢俬都會白白犧牲。其中床褥可算是最常出現的犧牲品，71歲的劉文昌是香港現存少數的床褥維修師傅，可以將床褥改窄改短，在他的一對巧手下，不少原本準備被丟棄的床褥得以延長壽命，免成為堆填區垃圾。昌哥14歲就出來打工，最初做梳化，工廠後來兼做床褥，又學多一門手藝，一做就是半世紀。六十年代做床褥師傅人工不高，朝九晚五做足八小時，日薪５蚊，但總算夠昌哥去打吓麻雀，買吓煙仔。昌哥曾在本地品牌雅蘭床褥打工，但後來工廠北移，一堆老師傅冇得留低，被迫轉型，他中途也轉行做過司機、採購，兜兜轉轉，遇上現時的老闆，還是回到最初的老本行做床褥。能夠在一個行業打滾半世紀，一定很熱愛吧？「冇咩鍾唔鍾意，我得小學畢業做得乜？咪做粗重嘢囉，最緊要搵到食。」

昌哥老闆羅兆輝，原本從事防火海綿批發生意，有自己的床褥品牌，因為大型垃圾徵費推行在即，覺得維修行業應該有得做，在2018年尾就找了一班昔日在床褥行業打工的老師傅組成班底，並創立「床師父」，開始香港少見的床褥維修服務，一般乳膠及彈簧床褥都可以改，亦算為環保出一分力。

工序繁複傷神 改一張辛苦過做新

我們隨員工去客人家收床褥回工場維修，客人因為即將搬新家，位置所限，床褥要由78吋長改短至75吋。昌哥收到這張獨立彈簧床褥後，隨即熟練地用小刀拆開床褥圍邊的線頭，將圍布及面墊等起出，再拆釘，計算好要拆走多少排彈簧後，再慢慢用鎅刀鎅走裝着彈簧的尼龍袋，之後再因應長度補上海綿，釘好，用尼龍繩綁實後，又要裁剪面墊，最後再用圍邊機收好摺口，工序繁複又傷神。昌哥和另一名老師傅黃伯合力又拆又撬，花了差不多三個小時才完成。因為公司規模不大，屬小本經營，沒有很專業的機器，不少工序都要沿用舊式做法，用手縫製，昌哥笑言：「改一張仲辛苦過做一張新呀！」幾個小時的工夫，才索價800元，買一張新床褥動輒數千元，甚至過萬元，這個維修費其實超值。

現今的床褥通常都是連鎖彈簧或獨立彈簧，但其實舊式床褥通常用藤絲、椰絲、麻包做，全用人手縫，所以厚薄不一，「以前好少人買床褥㗎，而家啲人瞓一年半載就丟，以前起碼瞓到孿晒，濕晒，唔要得先丟。」言下之意，就是現今的人太浪費，「你睇吓垃圾房，七成新都唔要啦，你話環唔環保？唔鍾意就丟，費事諗咁多嘢。搬來搬去幾麻煩，叫架車都幾百蚊，不如畀多幾百蚊乾手淨腳買張新送埋上嚟。」看昌哥都是慳家老實人，但他也說得瀟灑：「而家唔興維修㗎喇，床褥幾百蚊、千零蚊就有一張，畀你瞓三兩年就唔要。我屋企嗰張瞓咗七八年，我都寧願丟咗佢買過張，我自己識做都唔會做啦，呢啲嘢唔係話維修問題，係冇需要，去買一張新仲乾脆，唔使搞咁多嘢，有時又要收走張床褥一兩星期去改，唔通叫人瞓木板呀？冇可能㗎嘛！」豈不是倒米？昌哥狡猾地看看老闆，笑笑口改口風續說：「不過環保都係好嘅，唔使丟到周圍係，堆填區都滿喇。多啲嘢維修，我人工先會高啲呀。」

一張彈簧床褥不便宜，平至兩三千元，貴至十幾萬都有。好奇問昌哥，其實他覺得真的值得那麼貴嗎？風趣的他又說：「嗰啲有錢佬先買㗎，有十幾萬你買唔買張床褥？人哋嗰啲叫享受，唔同㗎。英國唔知咩牌子用木棉花做，壓落去撕出嚟，靚就當然靚，皇室御用嗰啲，暫時未整過，我都冇本事掂，大公司做先得，我哋呢啲廠仔做唔到咁高級嘅嘢。」

工廠多北移 被標籤為夕陽行業

現時香港懂得維修床褥的師傅，昌哥說都是「老餅」，這門工藝或將隨他們老去而在香港消失，「改床褥香港冇㗎喇，大公司都唔會幫你哋改，拎返公司又要運上大陸，皮費重。」想有新人入行，也有難度，「一來人工唔係十分高，二來辛苦，一張床褥唔輕㗎。我梗係想多啲人入行，但啲廠十居其九搬晒上大陸，香港仲有幾多間現成畀你做床褥學嘢？冇吖嘛。」現今後生一輩，態度不如老一輩，也是主因，「以前我哋顧家有嘢就做，而家好多人搵嚟自己食就算，唔同諗法嘅，肯做當然好，肯捱係好事。有人學我咪教吓，冇人都冇辦法，要退休都冇計，我暫時手力夠，都仲做到嘢嘅。」

不過，昌哥和老闆羅生仍對該行有憧憬，老闆不希望標籤為夕陽行業，因為會嚇怕一班後生，不敢入行，反而應想想如何傳承下去，昌哥也說：「而家好少出去同人打招呼，或者有人做我都唔知呢，出面咁多床褥賣，一間傢俬舖都起碼賣四個牌子，你話會唔會夕陽吖？」

facebook：床師父 Master Mattress

記者：黃子配

攝影：劉永發、張志孟

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