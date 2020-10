中風│肥胖影響大腦修復 澳大學指減肥可加快中風患者康復

中風兼肥胖人士大腦重塑性易受損

硏究證實癡肥會增加患心血管毛病、代謝功能紊亂、癡呆等疾病的風險。南澳大學近日一項新硏究更顯示,癡肥會影響大腦的重塑性,令本可透過重覆性的經驗或活動去重塑大腦結構的能力減低,這結果在部份曾中風或腦功能受損的癡肥人士身上尤其明顯。

硏究人員召集了共30位年齡介乎18至60歲的人士,其中15位是癡肥人士,另外15位人士則是體重標準,進行了一系列涉及經顱磁刺激(transcranial magnetic stimulation)的實驗,以驗證自願人士的腦部回應有多強烈,從而評估他們的大腦神經及結構的變化。

體重屬標準的人士對這些測試的刺激,有明顯的神經活動作回應,能成功刺激到腦部可塑性;相反,癡肥人士對測試的反應則很少,反映其重塑腦部結構的能力已經受損,這亦影響其康復的能力。負責此項硏究的霍達克博士說,這是首個生理上的證據,證明癡肥跟降低大腦重塑性兩者之間的關係。

癡肥是指人體的基礎代謝率(BMI)超過25至29,如BMI在這數字之上,便屬於癡肥。霍達克博士指減肥對於腦部健康以及一些曾中風或腦受損的人士是相當重要,因為這關乎到大腦重塑性的能力。

在澳洲,中風是頭三位導致死亡的原因,中風亦會導致身體殘障、話語能力、認知能力及記憶的喪失。而在全球,每年有一千五百萬人中風,其中有三分一人因此而死亡。

對於是次硏究的結果,霍達克博士認為意義重大︰「這是我們首次發現癡肥可令腦功能受損,是次硏究的結果提醒大眾要對癡肥這趨勢作出行動。根據世界衞生組織的數據,世界上約有六億五百萬人屬於癡肥,這不單止是單純健康問題,更加是全球醫療財政的一大負擔。」

資料來源︰Sophia X. Sui, Michael C. Ridding, Brenton Hordacre. Obesity is Associated with Reduced Plasticity of the Human Motor Cortex. Brain Sciences, 2020; 10 (9): 579 DOI: 10.3390/brainsci10090579

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!