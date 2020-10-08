免費泊車優惠｜消費$100泊7小時賺凸$64！食飯購物玩一日 疫情下尖沙嘴銅鑼灣商場搶客招

駕車出街睇戲食飯搵泊位 海港城K11時代廣場等大型商場泊車邊間抵？

駕車出街，如果去商場購物、睇戲，車主習慣先看看有沒有泊車優惠，最好兩張戲票或稍為消費就有免費泊車幾粒鐘！疫情下原來賺凸不是夢，尖沙嘴海港城、K11都有由下午5點泊到深夜12點的泊車優惠，而且只要消費$100就得，計落條數，平日11點前最平都要每小時$26，11點後$8，泊足7個鐘即$164，如果只消費$100，咪賺咗$64？

尖沙嘴：

海港城

周一至五，公眾假期除外，於餐飲商戶用指定電子貨幣消費滿$100，就可由下午5時後免費泊車至深夜12時。至於周末、公眾假期就消費$100免費泊1小時，消費$200免費泊兩小時，消費$300免費泊3小時。

網站：

https://www.harbourcity.com.hk/tc/explore-hc/services-facilities/parking/

K11

K11加K11 MUSEA有跨商場泊車優惠，任何一邊消費$300泊兩小時，$500泊3小時。裝App註冊做KLUB 11會員，憑兩張K11 ART HOUSE即日戲票票尾，下午5時前免費泊3小時，5時後又免費泊到午夜12點，足有7小時。而且在K11 MUSEA指定餐廳作任何消費，一樣有這個優惠，時間有多還可以行尖東海旁，報復性吹海風。優惠期暫時到今年10月31日，未知會否延長。

網站 :

https://www.k11musea.com/zh-hk/promotions/featured-promotions/limited-time-parking-privileges-1/

圓方

圓方戲院兩張戲票可免泊車兩小時，任何餐飲消費3小時，任何消費$400更多5小時，而且可以加起來用，合共最多可以泊10小時。

網站 :

https://www.elementshk.com/tch/elements/promotions/detail?id=690

銅鑼灣

時代廣場

如果泊短時間，時代廣場好無敵，因為任何消費都可以免費泊1小時，消費$200更有3小時。周末、假期消費$200都有兩小時。

網站 :

https://www.timessquare.com.hk/car_park?lang=zh

利園

利園區商場即係利園一至六期、希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道壹號 I.T HYSAN ONE、蘭芳道25號或白沙道12號，最少消費滿$100或以上，就可以免費泊禮頓中心停車場5小時，星期六、日及公眾假期消費$200都有3小時。但如果要泊利園停車場或希慎廣場，就需要平日消費滿$300才有5小時，周末假日消費滿$600才有3小時泊車優惠。

最後銅鑼灣還有世貿中心及皇室堡，都係消費$200免費泊1小時。

網站：

https://www.leegardens.com.hk/car-park-promotion.aspx?lang=zh-HK#5-hours-carpark-offer

http://www.wtchk.hk/#/pages/park

https://www.windsorhouse.hk/index.php?sec=parking&lang=tc

採訪：Michael

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