Slash族×滑板｜90後「板仔」 開香港首間長板工作室 一人打三份工 踏板踏到代表香港出戰世界賽

在電影《發夢王大歷險》裏面，主角Walter Mitty一往無前地踩着長板在冰島上「衝山」，那份逍遙自在簡直無懈可擊。在現實中，一提起「板仔」，卻會令人不禁聯想起在街上夜夜流連、無所事事的「廢青」。但你又有否想過，時至今日，當初那個被嘲笑的「廢青」居然可以衝上世界賽的舞台？一身陽光氣息的Thomas接觸了長板大概8年，大學畢業後，他拒絕正正經經找一份安穩的「好工」，反而把興趣變成職業的一部份，與朋友開設一間長板工作室，將這項另類運動發揚光大。

「基本上我出街都會有塊板係手嘅。」長板對於Thomas而言，更是一個很慣常的代步工具。當Thomas一有長板「跟身」，便會自然踩着長板走遍大街小巷，一切都是因為夠方便又節省時間，「對我來講，行實在太慢。」

長板的哲學：學習有智慧地仆街

以Thomas鍾情的長板中的Downhill來說，需要在山上等陡峭的路段，踩着長板沿着斜坡一路滑行，可謂刺激感與速度感並存。但不要以為「板仔」一定傷痕累累、總有幾條飽經滄桑的疤痕，除了一次大意甩骹，他幾乎連縫針也沒有試過。但那次因漫不經心造成的意外，卻令他延遲了一年的比賽經驗。自此，他吸取教訓，每一次踩板都不再抱持着「玩玩下」的心態，隨時打醒十二分精神，比起以往更加注重安全。越是危險的事，反而越要用小心謹慎的態度面對。所以仆街並不要緊，最重要的是學懂如何去仆街，才能令受傷機會減至最少。

也許旁人會以為玩長板只懂追求快感，橫衝直撞又不顧及安全，其實卻恰恰相反。「我哋練得最辛苦就係break。」一塊簡單的長板本身沒有煞掣系統，因此只有依靠自身練習不同技巧來減速。如果要Thomas來形容玩長板的滋味，他認為「係一個更加pure form嘅一種賽車嘅感覺，但我哋只係得一塊板同自己。」長板除對於個人技術的要求外，也講求着一套思考的訓練，令Thomas明白到凡事不能急於進步，反而要面對自己的失敗和跌倒，一步一步慢慢嘗試。

與友在港開設首間長板工作室 成為本地「長板王」

一踏入工作室，便看見牆上貼了「拒絕執笠」的橫批，這又是否舖頭的宗旨呢？「我到而家仲未解決到嘅問題，就係我嘅收入同付出唔係好成所謂嘅正比。」作為本地長板的開荒牛，Thomas直言做這門生意並不是為了賺大錢，而是為了推廣本地的長板運動，實現自己的興趣。Thomas的長板工作室聚集了不同的長板愛好者，定期舉辦不同的比賽，有些更加成為了朋友。並不是賺得多錢就是唯一的成功，雖然從收入和工作來看，Thomas在別人眼中並不算是一個上進的青年，但是「發達對於我來講並唔係一種成功」，Thomas認為只要為自己想做的事而努力地越做越多，便是他對成功的看法。

Thomas在畢業後一份正職也沒有做過，除了開設長板工作室外，也兼職教潛水和帶生態團的工作。對於這種「slasher」的生活方式，總少不免旁人的「提點」，Thomas的家人曾經提議他：「既然你都做生意，點解你做生意唔做另一行真係搵到錢嘅？」家人固然想Thomas賺更多的錢，能夠過更舒適的生活，而Thomas對此只是一笑置之。對於不遵從家人的說話，鋌而走上一條起伏不定的路，卻為他帶來很大的成功感，這份獨特的開心滿足更是「override晒其他人對我嘅目光。」

開業7年，其中有得必有失，舖頭的一次低潮莫過於數年前淘寶的熱潮。當年長板在香港慢慢冒起，而淘寶亦開始流行起來，「你知佢哋一定係鬥平㗎啦。」論起價錢，Thomas的長板工作室難以敵過淘寶的廉價促銷，於是有某段時間經營非常困難。但憑着一股幹勁，最終都「捱下捱下到依家咁樣。」

代表香港出戰世界賽

不要以為長板運動只是浮於玩樂性質，其實早已有不少國際性的協會舉行世界賽。以Thomas玩的Downhill為例，便有International Downhill Federation（IDF）。別人出國是到處觀光，Thomas則帶着長板走訪各地作賽。Thomas把自己定位為運動員，他亦由2018年起開始角逐世界賽的排名，在亞太區的賽事100位裏排名12。在比賽中，Thomas亦認識了來自五湖四海的人，長板對他而言亦是一種無言的溝通工具，令他對世界的目光變得不一樣。IDF亦正積極與奧委會協辦世錦賽，並於上年正式將長板列入滾軸運動的新項目。未來長板亦有望列入2024年的奧運項目，被問到會否有機會代表香港出戰奧運，Thomas直言：「我都諗住真係去鬥㗎，我真係想代表香港出賽嘅，香港其實真係玩到呢個運動囉。」Thomas最希望的，就是能夠帶動長板運動，在香港令更加多人認識。

記者：朱鳳翎

攝影：陳濤、尹彥翹

剪接：尹彥翹

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！