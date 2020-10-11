領養動物｜泰國網民飲醉酒強行牽浪浪回家抱着睡 醒後決定收編狗狗

浪流狗曼谷街頭被醉酒男拐帶回家 共處一夜後獲收養

不少流浪貓狗被收編的背後，都會一段感人的故事，但偏偏沒有發生在這隻泰國流浪狗的身上，牠與新主人的邂逅，卻是因為新主人喝醉酒，強行抱了浪浪回家睡。雖然十分奇怪，亦很搞笑，不過幸好這隻「幸運」的浪浪最終都有了一個家。

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來自泰國曼谷的網友Yutthaphum Kaewekhem，日前與朋友到烤肉店聚餐，但期間喝醉了，離開餐廳時，這名網友卻堅持要把店外的黃狗和白狗誘拐回家。兩隻狗狗輪流被抱進汽車後座後，心知被人「綁架」陸續跳下車，幾次努力後網友決定只抱黃狗回家。

雖然泰國網友的朋友全程在場，但卻沒有人想去阻止他。他抱着黃狗回家後，就繼續抱着充滿疑惑的狗狗在床上睡覺。直到翌日睡醒後才發現房間內多了一隻狗，卻完全想不起自己的綁架行為。

網友隨即將狗狗帶回燒烤店，才知道原來黃狗和白狗都是附近的流浪狗。由於網友從來沒養過狗，也怕沒時間陪伴牠，所以慎重考慮了一天後最終亦決定帶黃狗回家飼養，並取名為「Boom」。而另一隻白狗，有其他網民指其後也有了新主人。

資料來源：springnews

撰文：黃雅純

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