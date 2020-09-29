一家人︱升小遊校團︱救恩小學新校長歐偉民冀將愛帶入校園：學業以外要學習關心鄰舍

新學年新氣象，位於西營盤的救恩學校（小學部）(下稱：救恩)，有位新上任校長！

學生 Happy 全因找到強項

救恩一如以往，一、二年級無考試，三年級上學期如是。歐校長直言原因很簡單，不想學生為考試而學習。直至三年級下學期才回復考試，準備迎接升中。同時，學校功課量不多，亦鼓勵小朋友在課堂做功課，有不明白可以即場問老師。記者聽畢，說救恩名副其實的 Happy School 呢！

然而，歐校長搖頭糾正：「我們不是因為少功課而開心，小息好長就開心，而是學習中找到自己的強項，做出來令自己最有信心，這才是令學生開心的原因。」

皆因救恩一直用心實踐正向教育，相信每個小朋友都會有自己的長處，不會比人差。

歐校長打趣說，「我們學校很小，但小得來，老師很認識我們的小朋友，有很多互動機會，讓老師可以深入認識小朋友。從日常便知小朋友哪個地方是長處，然後捕捉讚賞的機會，讓小朋友知道這是行為，會被老師欣賞的，被父母欣賞的，自然會做更多。這是一些 Positive reinforcement 的東西。」要建立一個愉快學習的氛圍，不是互相比較，而是互相幫助，小朋友才可同行，彼此成長。

冀將愛帶入校園 學習關心鄰舍

除了建造愉快的學習環境，將愛帶入校園亦是歐校長新上任的盼望之一。

「好多時讀書只會專注自己，我將來可以讀好的中學，好的大學，好的科目，好的職業，全為自己，但今天想跟小朋友有個對話，是否這就代表好呢？救恩想讓小朋友經歷這種不一樣，可以有另一種選擇，關心其他人。」

歐校長曾有過貧窮關懷的服侍，對香港水深火熱的貧富懸殊情況有一番體會。所以他渴望帶孩子進入社區，寓體驗於學習。「讓孩子知道，原來我今天努力是有目標，當有朝一日我做到更有能力的人，如何幫到人。同樣這是個開心的來源，有成長、有方向。」

救恩重視學生愛學習，重視愛，「我們不是做重覆以往的事，而是深化正在做的事。」歐校長表示，如果疫情許可，希望會帶小朋友利用五感到社區察看人的需要。「700萬人，有超過140萬是貧窮人，需要比較幸福的人幫助，冀鼓勵學生用心用眼睛去感受。學習不是只為了自己將來可以過富足的生活，而是過豐盛的生命。」

但礙於疫情，學生的安全、健康是放首位的。學校唯有用次好的方式，如觀看網絡上不同機構的影片，「不會因疫情而停了憐憫、對人關愛的心」。反觀正正因為是次疫情，可讓孩子反思，原來不是想幫就幫到人，之後有機會定要把握機會做。

盼疫情好轉 回復社區體驗學習

歐校長坦言，雖然轉戰網上教學平台，是沒可能回復之前面授的教學模式，但同學仍可通過視象小組討論，交流意見，分享創意。「盡量將 Concept、理論，重要的資訊、知識，先教授孩子，讓稍後回來可以進行協作，待回校就可以做回協作活動。」他指出，始終帶小朋友出外利用五感體驗社區是最震憾的。

救恩早在8月尾已開學。不但網上學習的參與度、出席率高，而且師生關係仍保持緊密，網上互動並無退減。歐校長歸功老師，「全賴師生關係好，當同學喜歡老師，想聽對方的聲音，自然愛上課，愛學習。」

歐校長強調，學校很重視正向教育，其中一種就是 Positive Health，正向健康，一直以來教導小朋友不要看太多電子屏幕。所以課堂只會去到一半，上午而已。「初小3節課，高小最多4節，一堂45分鐘，每節之間有15至20分鐘小休，讓學生有充足的休息時間。」

寄語孩子學以致用 造就身邊人

歐校長雖然貴為一校之首，但毫無駕子，笑言：「作為一位新來的同事，我是很期待認識我的學生、認識團隊。希望未來日子可以用最快的時間認識每一位小朋友。這個是挑戰來的，對於我這個一把年紀的人，都要刻意用多點心力去記小朋友的性格、特點、強處、興趣，哈哈......」

有甚麼說話寄語小朋友？「我想跟小朋友說，你們都很寶貴，你們都有強項，有自己追尋的夢想。每位小朋友不是為考試而生，不是為分數而生。每人都有長處可發展，成為祝福別人的人。」歐校長更盼望同學不僅單單關顧一己需要，而多留意鄰舍需要，學以致用，造就身邊人。

面試最想知孩子如何思考

救恩每年吸引約二千名家長幫孩子報讀，究竟面試考甚麼，如何才能突圍而出呢？

歐校長指，以前一往邀請小朋友前來面見，但今年礙於疫情反覆，不會冒險叫小朋友抵校。「因為報名者眾，所以我會用網上形式做，共4天，進行網上面見。小朋友跟老師網上對話，考即時反應。過程約20分鐘。歡迎家長旁邊幫忙。」

他強調，救恩不是十分着重學術，所以不是問很深的問題，「當然中間會有語文、數理部分，會問，但不是重點。目的是想了解小朋友知識去到甚麼水平，從而調整學校的課程。老師更想了解小朋友的性格，如孩子如何思考。」校長表示，家長不用太擔心。面試過程輕鬆，自然表達自己才是最重要。如果小孩子怕面試，以致對學校產生恐懼，恐怕小朋友很怕再來學校，這不是校方想看到的事。

另外，救恩參考國際學校全年收生方法。如果每月有餘位，都會在校網公布，歡迎家長報名面試，有機會做插班生。

採訪：戚韻瑤

攝錄：峰、輝

(部分照片由受訪者提供)

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