網購兔毛｜「淘寶開心share」¥120買9塊兔皮披貓身 網民直斥心理變態嘔心

淘寶網購兔毛掀爭議 商人或殘忍虐待兔子生剝皮毛

天氣轉涼，有關動物皮毛的議題再趨熾熱。近日有網民於Facebook群組「淘寶開心share」圖文並茂分享，以人民幣120元網購了9塊兔子毛皮，並聲言是給貓咪使用，引起一片謾罵。

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這則網購兔毛的帖文在多個群組流傳，網民狠批「痴L缐」、「變態」、「好殘忍」。發帖者一度以「貓平時也有食兔肉」、「貓咪好鍾意咬毛」辯解，但遭大量網民反駁，兔毛產業常會為保毛皮質素而 「生剝」，殘忍程度非兔肉可比，其後發帖者刪除帖文。

於淘寶搜尋「兔皮整張」，可見有大量賣家供應兔毛，價格非常便宜，只需十多元。數年前，香港曾掀起兔公仔熱潮，當時環保觸覺義務總幹事譚凱邦就表示，兔毛價格如此低廉，商人為降低成本，會將大量兔仔飼養於狹小環境，更會因為要確保兔毛相連，而以皮活剝兔毛，所以呼籲消費者拒買此類血腥產品。

至於貓咪其實亦無需兔毛保暖。註冊獸醫陳綽姿曾指有些主人會在冬天為貓穿衣保暖，但壯年的貓其實未必須要穿衣，過度穿衣或會令牠們過熱而引致「冬天中暑」，即是高熱，另亦要小心衣服的物料亦有機會令牠們皮膚敏感。

記者：李珮禎

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