蔡瀾心水餐廳全公開｜ 平民餐廳推介焗豬飯 天香樓東坡肉全港最好 邊間潮洲菜名店寸黎智英只幫襯幾百蚊？

黎智英請來食家蔡瀾對談，推介心水餐廳，其中天香樓東坡肉為全港最好，另外推介三間平民餐廳，分別是合時小廚、嚐囍及位於戲曲中心的茶餐廳。

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「現在出去吃焗魚腸不好吃，很多時魚腸沒有挑走髒東西，唯一我吃過較好的魚腸是在合時小廚，那間餐廳食物不錯，有一個小菜雞油蒸馬友魚，是用花雕去蒸，另外是豬扒飯，上面是豬扒和芝士，下面用蛋炒飯底，荷包蛋放上面，那個很好吃，但不是容易訂位，地方很小。」黎智英說。番茄焗豬扒飯配荷包蛋，由8人份量起，合時原來亦是蔡瀾愛店，不過由於屬街坊小店，所以要提早三星期至一個月前訂位。另外還有位於西環的嚐囍，主打是煲仔飯及小炒，是米芝蓮推介，經常爆滿。最後一間則是位於戲曲中心後面，叫遊園．茶記，以懷舊港式主題，食物選擇多，價錢實惠。

足本重溫【知己難求！黎智英VS蔡瀾食住對談】網上FAN享會

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蔡瀾最喜歡吃是東坡肉，「那個東坡肉在那裏都找不到，現在有很多酒家連基本做法都不懂，我在內地吃過它們所謂的東坡肉，用稻草綁起來，煮到有很多芡，但東坡肉應該是無芡，只是用酒。」黎智英問，「其實這個是不是很難做？」蔡瀾點一點頭說，「但是他們不願意進步，以為你們便是不懂吃的。」另外，黎智英亦推介大班樓的梅菜扣肉，連蔡瀾亦十分欣賞，認為大班樓的食物很有創意，很有心機做。至於，全港最好的廣東菜則是家全七福，由擁有50多年經營經驗的前福臨門主理人徐維均（七哥）所創辦。

至於，全港最好吃的潮州菜，由於蔡瀾家住九龍城，所以他是創發的熟客。「一入門口便有數碟千年滷水貨，雖然來來去去都是那數碟，但不要看輕它們，任何餐廳都做不出，包括我去過內地汕頭或者潮州本土都找不到，人家問我如何開一間潮州店，我說你學到創發便發達了。那些豬肚、鹹菜、大腸煲要用大煲煮才好吃，自己在家用細煲煮不出味道來。」至於黎智英則以前經常去尚興，但自從一次不遇快的經歷後，便再沒有光顧。黎智英分享道，「我覺得他們很招積，那天尚興老闆的兒子亦在，我和太太兩人吃，便叫了簡單菜式，我說起菜是否可以快少許，他不出聲，但等很久還未來，我便再催，他說黎生吃那200元不用這樣催吧！之後我發現有間不錯叫鈺膳，聽聞是那邊大廚自立門戶開的，所以便轉移陣地了。」不過，有一個地方令他們最懷念的便是上環的「屎坑街」。黎智英說，「以前四季通銀行旁邊有條巷仔，叫做屎坑巷，無論你是吃蠔烙煎、炒粿粉，所有食物都是一流。」蔡瀾亦曾在專欄寫過多次屎坑巷，他說，「你知不知道那條巷仔為何叫屎坑巷，因為是旁邊兩邊都是對着屎坑，環境是不太好，但潮州食物的確不錯。」黎智英搖搖頭說，「現在屎坑街沒有了，但搬走的那些店都不好吃。」

提到全港最好吃意菜，最近蔡瀾到了Giá Trattoria Italiana，是一間家庭式餐廳，氣氛很好，老闆很熱情。黎智英認為全港最好吃意菜是由名廚Umberto Bombana開設的Octavium，而全港最好吃的薄餅是位於置地廣場的CIAK，薄餅餅底運用五種意大利麵粉發酵36個小時做成。

有讀者詢問在香港有甚麼吃海鮮的地方推介，黎智英和蔡瀾不約而同推介流浮山。黎智英說，「流浮山有間叫做海灣酒家，以前酒家有早茶，我和蔡瀾、倪匡會早上過去吃，他們專誠替我們做，那些海鮮是一流，因為是最早捕獲上岸的海鮮，雖然現在沒有早市，但流浮山是最好的。」另一讀者則詢問會否有食物在外賣時仍可以保留質素，蔡瀾則推介一個叫做Biryani 印度焗飯，而黎智英亦推介印度菜，並指最好的印度餐廳是主打旁遮普地區菜式的New Punjab Club。

推介餐廳名單

平民餐廳推介

（a）合時小廚

西灣河筲箕灣道39號麗灣大廈地下

（b）嚐囍

西環堅尼地城北街25號地下

（c）遊園．茶記

柯士甸道西88號戲曲中心地下2-3號舖

最好吃東坡肉

（d）天香樓

尖沙嘴柯士甸路18號C僑豐大廈地下

最好吃梅菜扣肉

（e）大班樓

中環九如坊18號地下

網址：http://www.thechairmangroup.com/index.php?lang=zhhk

最好廣東餐廳

（f）家全七福

灣仔駱克道57-73號香港華美粵海酒店3樓

網址：https://www.seventhson.hk/

最好潮州菜餐廳

（g）創發

九龍城城南道60-62號

（h）鈺膳

灣仔駱克道117號地下4號舖

網址：https://www.yukcuisine.com/

最好意大利餐廳

（i）Giá Trattoria Italiana

灣仔龍景街1號分域碼頭海軍商場1樓

網址：https://www.giatrattoriaitaliana.com/

（j）Octavium Italian Restaurant

中環德輔道中22號One Chinachem Central 8樓

網址：https://www.octavium.com.hk/about/

最好吃薄餅

（k）CIAK

中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓327-333號舖

網址：http://www.ciakconcept.com/en/

吃海鮮推介

（l）海灣酒家

流浮山正大街44號

外賣精選：印度菜

印度餐廳推介

（m）New Punjab Club

中環雲咸街34號世界商業大廈地下

網址： https://newpunjabclub.com

記者：何嘉茵

剪接：劉潤光

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