風濕病｜強直性脊椎炎驗血可呈陰性 停藥後逾半患者會復發

風濕科專科醫生吳善巍：脊椎、骶髂關節及髖關節疼痛僵硬

強直性脊椎炎屬風濕科疾病，患者脊椎、骶髂關節及髖關節等會出現持續性的炎症，受影響位置會疼痛及僵硬，今集《醫SUN信箱》請來風濕科專科醫生吳善巍，解答讀者有關強直性脊椎炎的問題。

Q： 背痛10年，每晚平躺約3小時便開始痛，起床後痛楚漸消失。墊起上背至頭部及服消炎藥都可減痛。驗過血但找不出病因，會否是強直性脊椎炎？

A：持續疼痛、休息後（如躺下3小時）感覺更疼痛，服消炎止痛藥有效等，均與強直性脊椎炎特徵相似。驗血一般會驗發炎指數及HLA-B27基因，雖說強直性脊椎炎與HLA-B27基因有密切的關係，但當中有10%患者的HLA-B27基因呈陰性；約30%患者於病情活躍期，發炎指數也不上升，難以完全反映病情。所以如對痛症有明顯懷疑，應與風濕科醫生商討，強直性脊椎炎的發炎點大多在骶髂關節，即尾龍骨至盆骨之間的縫隙開始發炎，醫生可安排照磁力共振，檢測骶髂關節有否骨水腫及發炎，來進行診斷。

Q：持續一個月每朝六點腰痛到醒，平躺或側睡都無助改善，但平日站立或坐下都不痛，以上症狀是腰肌勞損抑或強直性脊椎炎？

A：腰肌勞損一般在休息過後、坐下及躺下時痛楚較輕，尤其是工作時經常要拿重物，體力勞動人士會較易患腰肌性勞損。而強直性脊椎炎是坐下及躺下時較疼痛，早上腰部會較僵硬。患者提到平躺或側睡也改善不到痛症，與炎症性脊椎炎吻合；但如果站立及坐下時不痛，則不符合強直性脊椎炎症狀，建議求醫進行臨床檢查、驗血及照X光，才可下定論。

Q：下肋骨肌肉痛，郁動時會痛，轉身、深呼吸及咳嗽時會更痛。觸碰到肋骨之間的拉緊部位會很痛。照過X光、超聲波、電腦掃描和驗血都找不出病因。

A：部份強直性脊椎炎患者，胸骨及肋骨之間的接口位置有機會發炎，按壓時會痛；還有胸椎及肋骨的接骨點亦會痛。曾有患者在頸肌黏合貼着鎖骨的位置發炎，須照磁力共振才發現是接骨點炎，這些位置均屬難以察覺的發炎位。患者須進行臨床診斷，留意按下去的位置有否疼痛，並是否有需要再跟進照磁力共振。如非強直性脊椎炎症狀，但呼吸時有刺痛感，碰到肋骨時也會痛，有可能是神經線痛，例如背部有椎間盤突出，壓着神經線，又或是曾經生蛇的位置有神經線痛的後遺症，須服用神經痛的藥物。

Q：我本身患有椎間盤突出，最近確診強直性脊椎炎，應如何診治？能否一併處理？

A：椎間盤突出俗稱坐骨神經痛，它會壓着神經線出口，某些動作如提腿、彎腰會拉扯神經線，導致如電擊般的神經痛，痛楚由背部伸延至後腿，再到小腿及腳趾，嚴重時甚至整條腿都會麻痹疼痛。相比之下，強直性脊椎炎的痛楚較持久，沒特定動作會導致疼痛，反而是休息後較痛，半夜痛醒、早上晨僵。兩種痛症起初均使用消炎止痛藥及進行物理治療，以拉筋來放鬆，如藥物無效，則可使用生物製劑，使用一個月後發炎指數多會下降，如強直性脊椎炎已受控，但因椎間盤突出而痛楚不減，就須轉介至骨科醫生，檢查要否須進行椎間盤突出手術。

Q：強直性脊椎炎除了影響脊椎關節外，會不會影響其他身體部位？

A：強直性脊椎炎除了影響脊椎外，亦會影響其他關節，如周邊關節炎、指炎、跟腱炎，在腳跟、手肘及膝頭等位置或有接骨點炎，亦有3成患者有虹膜炎，發作時眼睛會紅、痛及視力模糊，亦可能影響皮膚、腸胃如銀屑病及腸炎。長期發炎又無處理好，有機會導致主動脈瓣閉鎖不全，肺部纖維化，並增加患上心臟病及中風的機會。縱使骨骼已變得硬直及緊黏，但結構上也是脆的，故較易演變成骨質疏鬆及骨折，罕有的持續性發炎更會導致IgA腎小球炎，患者會有尿蛋白的問題。

Q：四年前開始用生物製劑治療強直性脊椎炎，病情持續好轉，能否停藥，待惡化再注射？

A：不少強脊患者或基於經濟考慮及病情得到改善，冀可減藥甚至停止注射生物製劑，但風濕病科醫生普遍不建議患者突然停藥。研究顯示逾5至6成患者於停藥後復發，亦有研究指復發的患者再次注射生物製劑後，約3至4成人的病情變得難以控制，須轉用其他藥物治療，這或會令後續治療變得困難。如果病情有所紓緩，醫生會按患者病情，並根據「強直性脊椎炎病情活躍度評分」（ASDAS）作考量，在共商的情況下，嘗試將療程以拉長形式慢慢減藥，以減低突然停藥出現的復發風險，但患者也要時刻留意身體狀況，如拉長針劑後感疼痛，或反映已到患者的臨界點，可能有需要縮減拉長期。

Q：每天起床腰痛，難以站立，彎腰微痛，約半至一小時後消除；睡醒後左腰痠痛，雙腳腳赤痛，走動片刻有好轉。是不是患上強直性脊椎炎？

A：以上有數個特徵吻合炎症性腰椎痛，如起床後特別痛，活動後較放鬆，故應向風濕科醫生求診，再進行臨床檢查及驗血測試，以確認是否患上強直性脊椎炎。

如果想了解更多強直性脊椎炎的資訊，可以聯絡B27協進會。

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採訪：鍾卓瑜

攝影：潘志恆

Produced By：Fruity Nutty Studio

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