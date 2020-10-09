Hummer悍馬｜電動版Hummer登場 Epic Games遊戲引擎Unreal Engine製多媒體系統

如果你是機迷，除了留意下個月推出的新世代主機外，應該也聽過Epic Games的Unreal Engine遊戲引擎。這個引擎製作過不少出色的人氣遊戲如《Fortnite》。而現在，Unreal Engine竟然和即將正式公開的電動Hummer EV扯上關係！

首先講講，Hummer重出江湖，推出的這部電動版，將會於美國時間10月20日正式公開。而新消息中，就有說這部GMC Hummer EV將會用Unreal Engine去創作多媒體系統，而Epic Games的Unreal Engine，就是製作人氣遊戲《Fortnite》的引擎，今次協助車廠製作的技術，就名為Human-Machine Interface（HMI）。

「在Hummer EV內使用Unreal Engine，可以令多媒體系統的圖像更豐富，到10月20日會有更多消息公開。」GM的介面設計創作總監Scott Martin說。

因為這個遊戲引擎支援很多現有的硬件平台如Qualcomm® Snapdragon™ Automotive Platform，將會令新車能有更多功能，能令用家更方便使用，亦令設計師在開發多媒體系統時更容易。

影片：https://youtu.be/CGRmH_sFg7s

撰文：Michael

編輯：鄒仲安

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