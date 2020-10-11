禁書｜《墓碑》記中共大饑荒人吃人慘況 新華社良心記者鉅著抗極權

「爾曹身與名俱裂，不廢江河萬古流。」

楊繼繩的紀實作品《墓碑》，記1958年至1962年間中國大饑荒慘絕人寰的悲劇，十多年前遭內地列為禁書。該書作者是新華社前高級記者、資深傳媒人，在接受《亞洲週刊》訪問時，引了杜甫寫「初唐四傑」的六絕其中兩句，回應中宣部長對他的批評，他說：「我的書被禁，但我照樣生存、思考、寫作。」

自由人的「阿Q」式自嘲也許說得對。

書難禁絕，今天被你禁了，50年、100年後塵與土，真相總會出土。書壞了，就修；修書的樹皮紙沒了，就重印；印不了，就口耳流傳，50年後才一鳴驚人，把班駁的巨牆推倒，只要傳到對的人手中，天網恢恢，真相自會重光。上世紀這場保守估計餓死達3,600萬人、減少出生人口4,000萬人的大饑荒也一樣，糧沒了，樹皮吃完了，命也沒了，餓死的人民連墓碑都破了，幾許風雨無人問，而幾十年後，真相還是會被深挖出來。

對那些被領導們搬弄命運、不明不白赴死的老百姓來說，楊繼繩就是那位「對的人」吧。

中國的資深記者和評論家楊繼繩在北京一級媒體工作了35年，透過新華社的特殊渠道，接觸到不少第一手資料，加上為追求真相，不遺餘力上山下鄉探訪老幹部、研究檔案，花十年光陰寫成《墓碑》。楊繼繩無疑是在體制內的，八九六四後，他也是唯一能與趙紫陽生前的親信宗鳳鳴比肩的傳媒人，曾3次專訪趙紫陽，多寫中共政治鬥爭。

饑荒年代，楊繼繩目睹與他相依為命的養父餓死，當時他年少，且常接受洗腦宣傳，社會的無形政治壓力大，驅使他對中共「三面紅旗」和「大躍進」深信不疑，說白了，他認為只是自家個別缺糧，所有遭遇都是為了黨，黨說右傾主義壞，就是壞。待他上北京清華大學念工程後，一個月配給30斤米飯，有時還是餓着肚子，但眼界開了，便開始不信權威；在文革期間，他聽到了在1958年至1962年湖北省餓死了至少30萬人的說法，他才質疑起自己的童年到底是在怎麼樣的歷史洪流當中。楊繼繩畢業後到新華社工作，也是在那些日子裏，為自己的疑問補上答案，為死去的中國人安了魂。

《墓碑》分上下兩冊，我認為只有上冊才是紀實的部份，下冊基本上是楊繼繩的評論了。上冊由河南省的信陽事件開始寫，全省3年至少300萬人餓死；安徽鳳陽也餓死了大批農民，1959年到1960年間有記載63宗人吃人事件，有人將親生8歲兒煮來吃，有人將人肉冒充豬肉賣。人死太多，各級領導為隱瞞，一些地區規定死人後要深埋3呎，不准埋路旁，家人不准哭，也不准戴孝，總言之就是要粉飾太平，沒死人。

毛主席的黨總路線是鐵律，人命還不如草紙有用，各級領導以不同程度爭功虛報糧食產量，吹大指標，大放「衞星」，誤導中央徵糧目標；農民被強徵走的太多，加上中層領導渾水摸魚，懶理老百姓夠不夠糧，最終釀成悲劇。

新中國大搞人民公社，取消農民自留地，命令所有家畜都要集中圈養，搞大鑊飯，最後家畜亂養餓死；為領功，領導要農民搬到路口較開揚的貧瘠土地深耕，好讓領導見到成績，結果裏面的土地荒廢了，還未計一批批被調動去搞水利和煉鋼的勞動力，總之糧食很快便斷供，農民因為甚麼都靠公家的，所以連口糧也沒有，人民公社飯堂也無飯可派，相信黨的平民百姓就此餓死。

「玉米心吃光了，野菜吃光了，樹皮吃光了，鳥糞、老鼠、棉絮甚或煤塊都用來填肚子。」《墓碑》如此道出現世的地獄。

楊繼繩大致寫了十二省的情況，也有以外的，篇篇考證檔案、縣志，沒記載或直覺有所隱瞞的，就大膽求證，訪問倖存者，盡力貼近真相，這些都是傳媒老前輩的功夫了。

本來，中國也不是沒人沒生產，再壞的制度也有自我反省的力量；但最致命的是1957年前後，中共解決了各省各級提出問題的人，凡是保守或扣糧的就是右傾，輕則免職，重則打倒，動輒「八大罪狀」入獄，策動小學生來你家前擲雞蛋，總之「餓死人」不能說，黨總路線不能動搖。彭德懷、周恩來乖乖聽命於一尊，那麼又有誰能抗命呢？上而下，一層層，結成一張權力的網。

《墓碑》讀來心酸，人吃人只是過程，吃人之人最終也得餓死，被黃土「吃下去」，無語話淒涼；至親死了，家人為了繼續用其戶口分多口糧，只能陳屍家中數月，強忍爬蟲蒼蠅異味淚水，可惜最後這位家人也過身了。

1960年12月6日，河南省就「信陽事件」召開常委會，會上總結了將人民矛盾錯認為敵我矛盾的大錯：「國民黨殘酷燒殺搶掠也不過如此。最有名的湖北紅安在10年內戰時期被敵人殺了10萬人。全縣48萬人剩下38萬，但那是10年搞的。比較起來，光山縣有過之而無不及。這樣殘酷的情況如果說不是敵人搞的，那就不可理解了。」

「明明看着群眾死亡，硬是扣着口糧不發，明明看到食堂停伙，也不准群眾家裏冒煙，不准群眾挖野菜，不准群眾出去逃荒，群眾餓得走不動，連個柺棍也不讓拄，對待人民不如牛馬，任意打罵，一直打到死，連一點人性都沒有，這不是敵人是甚麼？」因政策失誤禍及民生，受害者卻不准反對，也不准逃亡，犯錯官員只要懂得欺上瞞下就能卸責，想來也真像今天的香港。

書中有關毛澤東在饑荒3年「到底有沒有吃肉」，和毛主席擔憂「糧食多了怎麼辦」等章節，我認為是神來之筆，紀實考究作品以外也有傳記的趣味。那些年黨宣毛主席不吃肉，如天神降臨，經楊繼繩考究，毛主席最愛吃素火腿、素雞，用油比一般伙食還多。毛主席說要搞上茅台產量，產地懷仁縣餓死了不少人，糧食都被拿去產茅台了。

當年外國也知道饑荒年代嗎？《近代中國百年圖像史》有張關於饑荒與盛宴強烈對比的圖片，那是1964年5月北京人民大會堂舉行的外交宴會，剩食滿桌，就連北韓、越南和柬埔寨也不知道當時中共的真相。

當一個體制失去了反省能力會有多恐怖？讀《墓碑》你便知道，存活至今的政權，曾經做過了些甚麼反人類的事情。

《墓碑》被禁，讀下冊便知原因，右一句「共產主義宗教」，左一句「中國為甚麼走上極權主義」，標題嚇破膽。不過在香港，當年的出版環境理該尚且是自由的，不同政治光譜的人物一同讚好，倪匡三寫《墓碑》，直呼共產黨變得更壞了；李怡寫生命在掌絕對權力者的眼裏，就只是一堆數字；人稱「康叔」的吳康民也有寫《墓碑》，他認為專著《墓碑》是對中國現代政治史的一大貢獻，比楊繼繩此前的《中國改革年代的政治鬥爭》、《中國社會各階層分析》等巨著更有意義；那些年內地知識分子，來港佔了位置，也許還懂得感激自由的空氣，深知吃人歲月沉痛的她們，不會吃掉別人的祭品，而是求買禁書，管中見光，見鹿是鹿。

今天再讀此書，有感言論自由搖搖欲墜，「不廢江河萬古流」可能是要不行了。楊繼繩書中形容「毛澤東是中國最後一位皇帝」，此觀點已站不住腳，我想時間會驗證他錯了。

書中楊繼繩高舉海耶克的《到奴役之路》，用海耶克的個人主義去對比中共。然而《到奴役之路》問世於1944年3月，書名原是「計劃經濟社會的報應」，主要抗擊對象是法西斯和凱因斯的《通論》，當時的海耶克僅指出了計劃經濟的極權本質。如果真的要補一刀，楊應該要引1988年的《致命的自負》才對，指出社會主義總路線的大謬誤。大饑荒並非「一子錯，滿盤皆落索」，而是從一開始就錯了，錯了還要將錯就錯了70年有餘。

墓碑與斜陽，多情應笑我。

撰文：佟傑

攝影：周旭文

編輯：鄒仲安

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