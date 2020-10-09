非洲探險｜埃塞俄比亞地獄式火山團 50度露營瞓地板 窺探金星地貌

隨着旅遊變得容易，去一般遊客常去的國度已經滿足不了具獵奇心態的旅行人。埃塞俄比亞位於非洲東部的大裂谷，而位於該處的低窪地區，居然存在着一座活火山！著名旅遊書《Lonely Planet》曾提到這裏擁有媲美金星的地貌，去過此地的遊客都讚不絕口。筆者參加了四日三夜的火山團，一探在非洲名氣非常大的活火山Erta Ale！

前往參加活火山團，從香港出發，可以先乘搭埃塞俄比亞航空前往首都Addis Ababa，再乘內陸機前往Mekelle。如果是陸路進入，埃塞首都Addis Ababa、北部城市Axum，都有直達Mekelle的巴士，惟路途甚遠，而且內陸的巴士絕大多數都在早上出發，應在出發前多了解巴士班次。

筆者從ETT Ethio Travel And Tours報名，費用大約在400至600美金（約3,100至4,650港元）之間浮動（費用根據季節而定，出發前宜先再查詢）。費用已包括包車、導遊司機、住宿、入場費用、保安以及足夠份量的水。

第一天——海拔2,000多米下降至負130米

第一天行程首先由海拔2,000多米的Mekelle，一直下降到負130米的低窪地區。氣溫由會由清爽的20多度變成50多度，地獄探險團由此開始。

達納基勒窪地（Danakil Depression）位於埃塞俄比亞東北部阿法爾省，屬於活躍的火山地帶，號稱全地球平均最熱、最嚴峻的地帶，平均氣溫接近40度，在中午更可以上升至50多度，能在這種極端嚴峻地方居住的就只有阿法爾人（Afar）。參觀其中一個Afar人村落之後，前往Assala鹽湖拍攝日落景色，氣溫降至40度，相對「宜人」，可惜當天比較大風，無緣看到傳聞中的「天空之鏡」，晚上就在營地旁邊的露天睡床席地而睡。

第二天——硫磺池結晶 美麗卻有毒

為了避開中午酷熱的天氣，第二天早上5時就要穿過一系列的蜂巢地貌，目的地是Dallol的硫磺池。受火山地熱影響，硫磺池一帶會不斷噴出熾熱的液體，更令附近一帶充斥着類似臭雞蛋的味道。硫磺液體在凝固之後會形成特別形狀的結晶，面積之大非常美麗，可惜的是如果吸入太多硫磺氣體，有機會損害氣管，導遊並沒有安排太多時間讓我們逗留，而且早上8時氣溫已達48度，這一天導遊安排我們住好一點的住宿（在室內睡地板），好好休息，以便翌日有精力真正走上活火山！

第三天——登活火山口 星空下的地獄之門

第三天是最辛苦的一天，因為要從海拔負130米的地區徒步十幾公里，穿過斷層，步行上火山口旁的營地安頓。其中還有接近20公里的路，導遊笑稱是「Ethiopian massage（埃塞俄比亞式按摩）」的超爛路段，光是駕駛這段路已經用了2個多小時，待黃昏時段就開始登山之路！

徒步差不多4小時，安頓好之後到達火山口前，已經差不多晚上11時。在黑夜之下觀賞火山口，就有如是地獄之門一樣，不斷向外噴出熾熱的熔岩，而一眾旅客們就站在火山口邊瘋狂尖叫！四處無光，除了眼前的地獄之門，就是無盡的星空，最後一晚就待在火山口不遠處的營地旁席地而睡，其後再徒步回集合點再乘車回到Mekelle，結束旅程。

撰文、攝影：Mars Kok

編輯：洪慧冰

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