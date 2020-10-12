穴位按摩｜返工冇精神壓力大 中醫教你按摩穴位減疲勞增工作效率

穴位按摩助消除雙眼疲勞、神經緊張、壓力大，並介紹仙鶴杞子茶做法

工作時冇精神，上班經常打瞌睡，既緊張又有壓力，令人難以集中精神工作，以下介紹幾個簡單穴位及食療，讓大家消除緊張、壓力、疲勞和心煩：

1. 丘墟穴

位於足外踝下方的凹陷處，是膽經之原穴，肝膽經為相表裏，此穴有疏肝利膽的功效，因肝開竅於目，常按摩使雙目有神，肝膽之氣暢順，紓解瑣碎事情帶來的煩惱，長期達致提升EQ的效果，建議可以在這凹陷處，每天打圈按摩逆時針30至50次，或在疲倦心情煩躁時按摩。

2. 神門穴

位於手腕掌側的橫紋上，尾指對落的交界處。神門穴是心經原穴，有養心、寧心、清心、安神的功效，是治療失眠的主穴。按壓此穴能消除神經緊張和壓力，使心情放鬆，精神集中。做法是用拇指指尖輕輕按入穴位中，要有刺着穴位的感覺，有少許指甲幫助更好，當你開始覺得眼皮想垂下，這時一邊按住穴位同時合上雙眼休息，保持1分鐘，然後張開眼睛，繼續工作。

3. 百會穴

在頭頂正中位置，兩側耳尖與頭正中線的交會點，這又是一個明星穴位，治療範圍極廣，用於頭痛、眩暈、健忘、脫髮、失眠、甚至内臟下垂、血壓不穩、脫肛等。現在當然是取它的醒腦開竅提神的功效。做法十分簡單，用食、中兩指指腹按壓，順時針打圈50次，疲勞雙眼欲閉合時做。

4. 勞宮穴

位於雙手掌掌側的中央，將手指屈曲，中指尖接觸到的一點就是勞宮穴，是心包經的重要穴位，針灸學中清心火，清心除煩多用，在氣功中此穴有發放和接收氣的功能。用於消除眼睛疲勞時，先以雙掌合掌摩擦10秒，使勞宮穴發熱，然後將兩手的勞功穴按住雙眼，同時閉目20秒，待熱力減退後重新再做，直至雙眼疲勞改善。

仙鶴杞子茶

材料：仙鶴草半兩、杞子15粒

做法：

3碗水，水滾落仙鶴草煲15分鐘；煲至1碗水，隔去藥渣後倒入杯中加入杞子焗5分鐘後可飲用。

杞子養肝明目，陰陽雙補，仙鶴草有強健肌能的功效，並能清熱涼血，二藥寒熱合用，補而不留邪，清而不致虛，久服幫助提升精神氣力。

撰文：註冊中醫李浩然

編輯：鄒仲安

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